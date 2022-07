Domenica 10 luglio l’inaugurazione presso la Rocca Perugina

Città della Pieve, 8 luglio 2022 – Domenica 10 luglio 2022 alle ore 10.30 nell’aiuola antistante la Rocca Perugina, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve, con la partecipazione della cittadinanza, darà vita all’inaugurazione di una stele dedicata alle Api. L’opera, commissionata dal Comune di Città della Pieve, è stata progettata e realizzata da Antonio e Fabio Seccia e da Carlo Canali.

L’obiettivo degli Amministratori è quello di realizzare un monumento celebrativo al lavoro degli impollinatori e sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di questi insetti, sulla necessità di proteggerli e di fermare la distruzione degli ecosistemi, indispensabili per la loro vita e di riflesso anche della nostra.

Città della Pieve è diventato ufficialmente Comune Amico delle Api nel 2019 ed ha pertanto incluso e incrementato la coltivazione di specie vegetali gradite alle api; vietato l’uso, sul verde pubblico, dell’utilizzo dei pesticidi e attivato un’azione di tutela della biodiversità sostituendo l’uso dei trattamenti chimici per le zanzare con prodotti completamente biologici, efficaci esclusivamente sul bersaglio e totalmente innocui per l’uomo, per gli animali, non inquinanti per l’ambiente e privi di effetti negativi sulle api, farfalle ed altri insetti utili.

