Spello, 8 luglio 2022 – Sono in corso in questi giorni gli interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale: il Comune di Spello, con un importo di circa 26 mila euro, ha affidato a una ditta esterna l’incarico per la sistemazione del manto stradale mediante l’apposita macchina tappabuche. I lavori stanno interessando alcuni tratti delle seguenti vie, individuate secondo il grado di usura dovuto agli agenti atmosferici e al trascorrere del tempo: via Centrale Umbra, via Paolina Schicchi Fagotti, via S. Cristoforo, via Tommaso Corbo, via Prato e via Grignano.

