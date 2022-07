In attesa dell’appuntamento con il maestro Mario Brunello che inaugurerà il festival il prossimo 16 luglio

Sigillo, 8 luglio 2022 – In attesa del concerto di inaugurazione della sesta edizione di Suoni Controvento affidato il prossimo 16 luglio alle note del maestro Mario Brunello ad Assisi, il festival itinerante di arti performative, che in questo 2022 coinvolgerà ben 21 comuni umbri promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria, inizia a scaldare i motori con due anteprime a Sigillo e Monteleone di Spoleto. Due appuntamenti che rientrano nel format Suoni Controvento Slow, ramo del festival volto a valorizzare i borghi umbri e che punta a un turismo lento, sostenibile ed esperienziale.

Prima anteprima a Villa Anita di Sigillo domani (9 luglio) alle 21.30 dove, in occasione della 21esima edizione dei Campionati europei di volo libero, protagonista del palco sarà il Saxophone Ensemble degli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, composto da Roberto Todini (sax soprano), Catia Bertolini (sax alto), Simone Cojocaru (sax soprano), Cristian Torzuoli (sax tenore), Lorenzo Ronti (sax baritono). Musiche di Duke Ellington, Scott Joplin, G.Gershwin, Astor Piazzolla, Gioacchino Rossini.

«Siamo emozionati per questo ritorno in grande stile degli eventi nel nostro Comune – commentano il sindaco Giampiero Fugnanesi, ed il vicesindaco AnnalisaPaffi – Siamo orgogliosi della sinergia e del clima di grande collaborazione che abbiamo respirato mentre organizzavamo questo calendario così ricco: un’onda di energia che ha coinvolto tutta la nostra comunità e le associazioni del territorio. Torna l’estate a Sigillo e torna il divertimento, la gioia dello stare insieme e del vivere il nostro mondo».

Il concerto a ingresso libero è realizzato in collaborazione con il Comune di Sigillo, il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e Sigillo Notti in Volo.

Il 15 luglio Suoni Controvento toccherà per la prima volta Monteleone di Spoleto con il progetto “Milky Way”di Sara Jane Ceccarelli.

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

“Suoni Controvento” è stato realizzato con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Sviluppumbria, Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Monteleone di Spoleto, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Comune di Valfabbrica in collaborazione con UmbriaSì, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Pro Fossato, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, Associazione Roompicapo, Associazione In&Outdoor Umbria, Associazione I Tuoi Cammini, Maja Trek & Adventures, , Associazione Narni 360, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Semonte; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Park Hotel Ai Cappuccini, Acqua Motette, Ares Safety, Cantina Brugnoni, Bahia City Store, Erreti Musica. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner RDS 100% Grandi Successi, mediapartner Assisi News, Assisi Eventi, Umbria Social, Umbria 24.

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com

Hashtag ufficiale #SCV22

(2)