Perugia, 8 luglio 2022 – Dando seguito alla richiesta del Ministero della Salute di adeguare nelle prossime settimane l’ampliamento dei posti letto di Area Medica e in Terapia Intensiva dedicati al Covid-19 e di prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da Sars-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”, la Usl Umbria 1, su indicazione della Regione Umbria, per contenere gli impatti assistenziali sugli ospedali ha riaperto la Rsa Seppilli di Perugia per le cure dei pazienti positivi che non necessitano di cure intensive. Dalla giornata di oggi (venerdì 8 luglio) sono a disposizione 20 posti letto.

