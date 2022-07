Terni, 13 luglio 2022 – L’Azienda Usl Umbria 2 ha registrato il proprio sito web istituzionale www.uslumbria2.it nella piattaforma Web Analytics Italia, il sistema dell’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale, che offre le statistiche in tempo reale dei visitatori dei portali della Pubblica Amministrazione, fornendo agli operatori dei report dettagliati.

L’obiettivo di Web Analytics Italia è di supportare le amministrazioni a comprendere il comportamento degli utenti online, con l’obiettivo di fornire ai cittadini siti e servizi via via più efficaci e inclusivi.

Sono circa 1800 le pubbliche amministrazioni in Italia che hanno aderito al programma che consente di monitorare gratuitamente le statistiche del sito web istituzionale; capire come migliorare la fruizione delle pagine web e dei servizi digitali; avere la proprietà e il controllo completo dei dati e la piena aderenza al GDPR; beneficiare di strumenti ad hoc per pubblicare le statistiche dei siti monitorati. In ottemperanza alle normative vigenti, la piattaforma Agid garantisce inoltre l’assoluta tutela della privacy e una completa protezione dei dati personali dei visitatori del portale dell’azienda sanitaria.

Il sito web istituzionale della Usl Umbria 2, la cui gestione editoriale è affidata al servizio Comunicazione Esterna e Rapporti con la Stampa, ha raggiunto nel 2021 circa 1 milione e 200 mila utenti con 7 milioni e 100 mila visualizzazioni di pagina.

