Anche 4 sigilli individuali. Brindando anche ad Albergo col trionfo di Leonardo Micanti e il podio di Leonardo Rossetti

Foligno, 18 luglio 2022 – Al Trofeo della Battitura – Memorial Renato Amantini l’UC Foligno Start è salita in cattedra con una delle migliori prove di squadra della stagione. Nel pomeriggio di sabato 16 luglio i Falchetti hanno infatti dato spettacolo sul tracciato cittadino di Piosina, centrando il successo nella classifica a punti per società e issandosi ai vertici di tutte le batterie di giornata.

La pattuglia nerazzurra si è trovata oltremodo a suo agio in un contesto di gara non dei più canonici per la categoria, costituito da un anello di 700 metri lungo le vie della piccola frazione tifernate. Un feeling palesatosi sin dalla manche inaugurale dei G1, vinta da Emmanuel Gentili al termine di un bell’attacco solitario. Non sono stati da meno pure i compagni Lorenzo Olivanti e Giordani Camilletti, rispettivamente 3° e 4°, con il primo che ha rotto il ghiaccio alla grande in quello che era la sua prima esperienza di corsa.

Il vero show dei folignati è andato però in scena nella prova regina dei G6, dove Giuseppe Gallo e Lorenzo Lodovisi hanno siglato una roboante doppietta, chiudendo nell’ordine sui primi due gradini del podio dopo essere evasi, in compagnia di un altro corridore, a ben 11 giri dalla conclusione. Fuga vincente anche per Lorenzo Moretti tra i G5, nella medesima batteria da segnalare anche il 3° posto di Damiano Tracolli, a corollario di un “uno-due” diventato piacevole consuetudine nella categoria con l’affermazione di Aurora Bolletta in campo femminile. A completare la festa un ulteriore filotto di 3° piazze firmate da Flavio Gallo, Cloe Lidia Pascucci (G4), Elia Gullace (G2) e Gioele Sozio (G3), con quest’ultimo che ha messo le proprie ruote appena avanti al compagno Michele Olivanti, a sua volta da 10 e lode nel suo debutto assoluto alle competizioni.

Continua quindi a vincere e a convincere la formazione diretta da Daniela Zaccardi e Stefano Tracolli, apparsa fino ad ora davvero dominante in questa annata a livello regionale con 6 successi di squadra tutti ottenuti all’interno dei confini umbri. Una supremazia che nasce non solo dal capillare lavoro svolto ogni settimana al Ciclodromo di Corvia, sia a livello tecnico che attitudinale, ma anche dalle scelte di calendario adottate dallo staff tecnico. Dalla fine delle scuole il gruppo è stato infatti impegnato in diverse trasferte lungo tutto il Centro Italia e non solo, che hanno cementato sia lo spirito agonistico che la capacità di stare insieme e divertirsi dei piccoli campioncini di casa UC Foligno Start.

Il team folignate ha interpretato in maniera magistrale la prova in Toscana

Dominio quasi totale degli Esordienti dell’UC Foligno al 5° Trofeo Dario Chianucci di Albergo. Sulle strade aretine, nel pomeriggio di domenica 17 luglio, i Falchetti hanno infatti sfiorato una clamorosa doppietta, in virtù della vittoria di Leonardo Micanti tra I anno e della piazza d’onore di Leonardo Rossetti tra i II anno.

Risultati che non stupiscono da parte dei portacolori del team folignate, forti di un colpo di pedale mai così brillante nell’arco di questa annata. Anche in Toscana i nerazzurri hanno interpretato in maniera magistrale una prova, in batteria unica, di 40 km totali e con un campo partenti di 89 corridori, di tutto rispetto sia a livello quantitativo che qualitativo. I Falchetti si sono presentati con ancora delle buone cartucce da spendere nello sprint finale, che ha coinvolto un gruppo ridotto a circa 25 unità. Volata che Leonardo Micanti ha saputo condurre spalla a spalla anche con i rivali più grandi ed esperti, centrando una 4° piazza assoluta che gli è valsa il successo tra i pari età.

Il campione regionale umbro ha quindi assaporato per la prima volta in stagione l’emozione del gradino più alto del podio, togliendosi anche lo sfizio di aver battuto di un’incollatura il laziale Brian Paris (Team Coratti), tra i migliori nella graduatoria nazionale di questo 2022. Per quanto riguardo i II anno Leonardo Rossetti si è invece arreso soltanto a un altro avversario di primordine come Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia). Il ternano classe 2008 ha comunque completato una settimana rasente la perfezione, dopo la vittoria di domenica scorsa a Sant’Egidio alla Vibrata e il titolo regionale su pista, specialità Omnium, conquistato giovedì a Forano. A Completare la festa folignate è poi arrivato l’8° posto di categoria del I anno Samuele Moretti e il 10° del II anno Lorenzo Scocciolini, protagonista di un tentativo di fuga a 4 nelle fasi centrali di corsa.

Quella diretta da Gianluca Pioli e Omar Moretti si è quindi confermata come la formazione del momento, sia in termini di risultati che di condizione collettiva. Uno stato di forma non certo casuale, ma frutto di un minuzioso lavoro di preparazione, che ha permesso alla pattuglia folignate di giungere a una fase nevralgica della stagione come quella estiva con tanta benzina ancora nelle gambe. Ci sono quindi tutti i presupposti per guardare con estrema fiducia anche alle prossime uscite, dove si tornerà a mettere nel mirino il bis sfiorato ad Albergo.

(1)