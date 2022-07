Indagato un ternano di 50 anni

Perugia, 21 luglio 2022 – Con un post sui social ha sciorinato una serie di frasi minacciose indirizzate alla governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei. Come se non bastasse ha pure allegato l’articolo di un giornale riguardante l’assassinio di Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato, ucciso dalla mafia nel 1980. Per il reato di offese e minacce ad un corpo politico è indagato, dalla Procura di Perugia, un ternano incensurato di 50 anni, pensionato e invalido. Vive di pensione.

La Polizia ha perquisito la sua abitazione e lo stabile dove risiede, sequestrato pc e smartphone, dove gli inquirenti si aspettano di trovare risposte alle accuse. Sembra che non abbia contatti o legami con gruppi eversivi o pericolosi. Forse solo un banale sfogo di un uomo frustrato o con problemi

