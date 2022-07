Perugia, 21 luglio 2022 – Prende il via domani, venerdì 22 luglio, la seconda edizione dell’Umbria Cinema Festival che si terrà a Todi fino a domenica 24 luglio. A promuovere il festival la Umbria Film Commission, presieduta dal regista Paolo Genovese che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico, la Regione Umbria e il Comune di Todi.

Il festival arricchisce il ricco programma di appuntamenti di cultura e spettacolo che il territorio umbro offre a pubblico e visitatori.

Nella prima giornata verranno proiettati al Cinema Nido dell’Aquila due dei film in concorso: alle ore 14.30 “Piccolo Corpo” e alle ore 16.45 “L’ombra del giorno”. Alle 16, parallelamente alle proiezioni dei film, a Borgobrufa (PG) si terrà un incontro riservato tra alcuni dei principali produttori italiani ed esponenti della stampa economica di settore con l’obiettivo di confrontarsi, insieme all’Umbria Film Commission, su alcuni dei temi oggi più sensibili per l’industria audiovisiva in Italia. Questo sarà il primo incontro del “Film Business Think Tank”, che si ripromette di diventare un fondamentale momento di confronto annuale sul business audiovisivo e che avrà il suo secondo appuntamento nei primi mesi del 2023, sempre in Umbria.

Alle 19, sempre al Cinema Nido dell’Aquila verrà proiettato il film fuori concorso “Leonora Addio”. Alle 21, durante la serata inaugurale in Piazza del Popolo, condotta da Elisabetta Ferracini, Alessandro Preziosi si esibirà insieme a Mogol nello spettacolo “Se stasera siamo qui”.

“Fare questo spettacolo insieme al maestro Mogol – ha dichiarato Preziosi – è un grandissimo onore, così come lo è stato poter vedere tutte le opere in concorso al festival in qualità di giurato”.

