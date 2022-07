Crca 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni al campo estivo organizzato dall’ “ASD ORVIETO F.C.”

Orvieto, 25 luglio 2022 – Come è nel suo carattere, la Polizia di Stato non si ferma mai, ed anche quando il caldo estivo rende difficile ogni attività, gli agenti non perdono di vista uno dei compiti più delicati ed importanti che fa parte del loro servizio: l’educazione stradale specie dei più piccoli.

E’ stato proprio questo il motivo che nella mattinata del 20 luglio, ha portato i “Centauri” della Polizia Stradale orvietana ad incontrare i circa 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni del campo estivo sapientemente organizzato dall’ “ASD ORVIETO F.C.” i quali, “avvicinati” dai poliziotti con linguaggio semplice adatto alle loro età, hanno potuto conoscere un po’ meglio alcuni aspetti di quel mondo che si muove sulla strada e che li vede piccoli ma importantissimi frequentatori.

Filo conduttore dell’incontro argomentato con semplici ma efficaci modi è stato il rispetto delle regole, siano esse le modalità di attraversamento di una strada, la conduzione di biciclette, i segnali stradali, il comportamento dei pedoni in alcune circostanze e, più volte ribadito, l’uso del seggiolino per bambini e delle cinture di sicurezza per il cui utilizzo è stato affidato il compito, agli stessi bambini, di sensibilizzare in tal senso i loro genitori per la sicurezza di se stessi e dei loro figli. L’incontro si è concluso tra l’entusiasmo quando è stata fatta vedere l’auto della Polizia Stradale e tutto il suo equipaggiamento ed a quell’entusiasmo l’auto ha risposto salutando i piccoli con la sua sirena come per una promessa di amicizia.

