Individuato il responsabile di un incidente dalla Sezione Polizia Stradale di Terni

Terni, 25 luglio 2022 – Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato, ha rintracciato una persona resasi responsabile di un incidente stradale con feriti caratterizzato da fuga e omissione di soccorso. In poco tempo la sinergia tra il personale in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Terni e presso il Gabinetto Polizia Scientifica della Questura di Terni, ha permesso di individuare il conducente di un veicolo MINI Clubman, il quale, in ore notturne, lungo la strada statale che collega Piediluco a Terni, con la sua condotta imprudente, aveva urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente nella stessa direzione.

Nonostante l’assenza di strumenti di videosorveglianza sul luogo dell’incidente, gli operatori impegnati sono riusciti ad avviare un’attività info-investigativa tradizionale e grazie alla professionalità e conoscenza del territorio hanno raggiunto l’obiettivo assegnato, e messo il soggetto di fronte alle proprie responsabilità e denunciato per omissione di soccorso.

La Polizia Stradale di Terni, con l’impegno quotidiano dei suoi appartenenti, moltiplicherà gli sforzi al fine di tutelare e garantire ulteriormente, anche nel periodo estivo, la sicurezza stradale ed il rispetto delle norme.

