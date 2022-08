Musica del Quartetto d’archi del Conservatorio Morlacchi con la dirompente voce di Karima che arriva in Umbria con il suo progetto musicale “Lifetime”

Gualdo Tadino, 8 agosto 2022 – Un fine settimana intenso tra Pian di Monte, Norcia e Gualdo Tadino per Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria, che ha visto in scena una coinvolgente performance nella grotta del monte Cucco, con Caterina Fiocchetti che ha accompagnato il pubblico in un viaggio verso le origini dell’uomo, passando per le “Metamorfosi” di Ovidio.

Un originale trekking con delitto con Roompicapo a Forca d’Ancarano, e una delle artiste che hanno fatto la storia della musica italiana, Fiorella Mannoia Unella foto), far volare il pubblico di Valsorda sulle note di un concerto che ha ripercorso la sua carriere tra vecchi e nuovi successi. Una gioia condivisa sopra e sotto il palco con la cantante felice di esibirsi in un luogo dalla bellezza mozzafiato.

Il Festival prosegue oggi (8 agosto) alle 18.30 in piazza Soprammuro a Gualdo Tadino dove si terrà un concerto di musica classica per archi eseguito dagli allievi degli ultimi anni di studio del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. In scena il Quartetto d’archi composto da Sayako Obori (violino), Terukazu Komatsu (violino), Madalina Teodorescu (viola), Tommaso Bruschi (violoncello). Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio e il Conservatorio Morlacchi.

Il 10 agosto la notte di San Lorenzo si passa in piazza del Comune a Montefalco dove Suoni Controvento porterà il progetto musicale di Karima (nella foto) “Lifetime”. Con il solo accompagnamento del pianoforte, Karima si racconta attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi nelle emozioni e nella passione. Per farlo, sceglie brani che più hanno segnato il suo percorso, tra alcuni di questi spiccano “Lullaby of Birdland” primo brano cantato per una jam session all’età di 18 anni, “Greatest Love of All” brano della sua musa ispiratrice Whitney Houston e “Lately”. Per intraprendere questo viaggio si affida all’amicizia e al talento di Piero Frassi, che vestirà la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti. Ingresso libero. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Montefalco.

Per tutta la durata del Festival , il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell’opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l’apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

(3)