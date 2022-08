Perugia, 17 agosto 2022 – Sono stati numerosi i controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel fine settimana che, con il ponte di Ferragosto, ha registrato, in tutta la provincia di Perugia e in particolare nei luoghi a forte richiamo turistico, un notevole afflusso di persone arrivate anche da fuori Regione.

Al fine di garantire ai cittadini e turisti di godere in sicurezza delle bellezze dell’Umbria e tutelare al contempo l’ordine e pubblico, il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, così come definito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, aveva predisposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio su tutto il territorio provinciale.

I controlli interforze, iniziati sabato e proseguiti fino a lunedì, si sono concentrati nella zona dell’acropoli a Perugia e nei principali centri della provincia.

Nell’ambito dell’attività, sono stati sono state 4806 le persone identificate dalla Polizia di Stato, 704 i veicoli monitorati nel corso dei 93 posti di controllo effettuati. Sono stati 40, invece, i pubblici esercizi controllati.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle zone residenziali più periferiche al fine di prevenire i furti in abitazione e arginare il rischio che i ladri potessero approfittare degli spostamenti per il ponte di Ferragosto per introdursi indisturbati negli edifici disabitati.

Per scongiurare tali fenomeni e per assicurare anche la sicurezza degli spostamenti, è stata prevista anche un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Stradale. Lungo le principali arterie stradali e autostradali, i poliziotti hanno identificato 115 persone e controllato 105 veicoli, accertando la commissione di 92 infrazioni al Codice della Strada, di cui: 32 per eccesso di velocità, 3 per mancato utilizzo delle cinture e 1 per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dei servizi, gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato anche un’importante attività di ausilio agli automobilisti che, per vari motivi, hanno avuto degli imprevisti durante gli spostamenti e si sono trovati in difficoltà; sono stati 57, infatti, i soccorsi prestati dagli operatori nel corso di questo fine settimana di festa.

Importanti anche gli esiti dei controlli effettuati dalle 76 pattuglie nelle stazioni e dalle 8 pattuglie a bordo treno, messe in campo dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo che, nel corso dei servizi, hanno identificato 1064 passeggeri, denunciandone 5.

Sono stati 3023, invece, i controlli dei passeggeri in partenza e in arrivo effettuati dagli agenti presso lo scalo aeroportuale “San Francesco”.

