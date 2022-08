Foligno, 21 agosto 2022 – Qualche giorno fa, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti in via Borgaccio dove era stato segnalato un uomo, classe 1953, sottoposto agli arresti domiciliari, che era caduto e si trovava in difficoltà.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato che il 69enne, in palese stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, era stato già soccorso dal personale sanitario del 118.

L’uomo, probabilmente a causa del suo stato di alterazione psicomotoria, aveva perso l’equilibrio ed era caduto dalle scale.

Dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute, gli agenti – considerato lo stato restrittivo dello stesso – hanno atteso che i sanitari medicassero il 69enne. Terminati i soccorsi, gli operatori, l’hanno lasciato l’uomo alle cure del figlio che ha ringraziato i poliziotti e gli infermieri per la professionalità e l’aiuto.

(8)