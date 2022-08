Foligno, 21 agosto 2022 – Sono tante le biciclette rubate, abbandonate e dimenticate sul suolo pubblico. Dalle denunce presentate, Foligno è la città numero uno in Umbria per il florido il “mercato” delle due ruote, in particolare fra i ladruncoli. Un lettore ci manda la foto che pubblichiamo, abbandonata da giorni all’incrocio via San Giovanni dell’Acqua, via Pascoli e via Isola Bella. Ha le gomme bucate ma è in condizioni decenti.

La Polizia Locale passa più volte al giorno in questa zona, possibile che non accorga di nulla? Una volta questi agenti erano l’occhio della città e c’era anche meno degrado urbano.

Alcuni suggerimenti per il riconoscimento della bicicletta in caso di furto:

1) Segnatevi e/o fotografate il numero di telaio della mountain bike presente sotto al movimento centrale (perno pedali) o sul canotto dello sterzo, su alcune e-bike si trova sopra l’alloggiamento del motore;

2) Fate un segno di riconoscimento alla normale bicicletta (adesivo, accessori particolari, firma con pennarello indelebile o inserisce un foglio con nome e cognome e altro nel tubo del reggisella);

3) Fate una foto della bicicletta e dello scontrino di acquisto con voi accanto;

4) Segnate e fotografate le caratteristiche della bicicletta:

– Misura del telaio

– Misura delle ruote

– Colore della bicicletta

– Marca, modello e numero di velocità del cambio

– Segni particolari.

Questi piccoli accorgimenti vi permetteranno di dimostrare che la bici vi appartiene.

Quando riponete la bicicletta usate un lucchetto robusto (almeno una catena) e legatela, passando il lucchetto attraverso il telaio, a qualcosa di ben ancorato a terra.

E non dimenticate, se ve la rubano fate subito denuncia alle autorità

