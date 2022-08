SAN FELICIANO (PG) 22 agosto 2022 – – Si è conclusa tra l’entusiasmo generale la nona edizione del Memorial Claudio Giri, evento di sand volley 3×3 misto organizzato dall’associazione Claudio Giri onlus e coordinata da Pianeta Volley che ha coinvolto una sessantina di atleti sulla sabbia dello Zocco Beach.

Il titolo dell’edizione 2022 lo ha conquistato la compagine denominata Sempre i Solidi composta da Carolina Martinelli, Alessandro Sensi, Edoardo Vagnetti (nella foto) imponendosi in finale sui Quando Volete formata da Elisa Garbini, Alessandro Mogini, Giovanni Sposato, al termine di due set (21-18, 21-18).

Terzo posto per Ricezione +++ con Anna Ricci, Gabriele Tabacchioni, Davide Ticchioni, Mattia Vagnetti, che nella finale di consolazione hanno superato Draghi del Lago di cui facevano parte Luca Cesarini, Margherita Gallina, Gianluca Iaccarino, Davide Urbani, in un match di due set (19-21, 27-25, 17-15). Sono stati ringraziati gli sponsor Bartoccini Gioiellerie, Gruppo Grifo Agroalimentare, Emisfero, Spazio Conad e Terre Margaritelli, indispensabili partner dell’evento di solidarietà. Il successo è infatti dovuto alla raccolta di fondi che sono destinati a sostenere i progetti di due associazioni benefiche come Avanti Tutta ed Airc Umbria che sostengono col loro lavoro le persone colpite da tumore e le loro famiglie. Da sottolineare la grande professionalità dell’arbitro Roberto Guerra, che ha diretto egregiamente l’epilogo della manifestazione.

Sabbia rovente, sole pieno, ma anche una punta di pioggia sul finale, tutto sommato le temperature sono rimaste gradevoli accompagnando le compagini iscritte nel loro percorso. Sul litorale lacustre la due giorni di schiacciate non ha avuto alcuna interruzione, l’intero programma previsto è stato portato a termine anche grazie agli splendidi campi gestiti dallo stabilimento balneare Zocco Beach. Tra i premi individuali, il miglior giocatore del torneo è risultato Gabriele Tabacchioni, mentre è stata eletta migliore giocatrice della manifestazione Anna Ricci. Tra le compagini più invidiate in campo quella dei Chico allestita da Enrico Cavallucci, Patrizia Cesarini, Fabio Coletti, Igor Formica, Barbara Tenerini, squadra più anziana con età media di oltre 51 anni.

Encomiabile l’opera dei gestori Andrea Giannetti e Gianni Giannetti che si sono prodigati affinché i partecipanti fossero messi nelle condizioni migliori delle proprie possibilità. La cerimonia delle premiazioni ha visto intervenire Debora Ragnacci e Veronica Giri (familiari del compianto Claudio), Federico Cenci (Avanti Tutta) ed Elisabetta Puccetti (Airc Umbria). Le migliori immagini della competizione immortalate dal fotografo Maurizio Lollini saranno disponibili sul sito internet www.pianetavolley.net oppure sulla pagina social https://www.facebook.com/events/1297961500610930 appositamente creata.

