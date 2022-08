Organizzata dalla Proloco su iniziativa della consigliera Patrizia Ciminati anteprima della Sagra del gambero in programma fino al 28 agosto

MAGIONE 22 agosto 2022 – Risposta di pubblico positiva per la prima edizione della passeggiata letteraria che racconta le vicende legate alla costruzione dell’Emissario di San Savino organizzata dalla locale proloco su iniziativa della consigliera Patrizia Ciminati.

Partendo dalla piazzetta del borgo lacustre, caratterizzata dalla torre triangolare, il numeroso pubblico è stato guidato lungo un percorso che conduce alla zona dell’emissario con diverse tappe intervallate da letture che, in forma romanzata, ripercorrono le vicende della costruzione voluta dal deputato perugino Guido Pompilj. Iniziato nel 1868, venne inaugurato con una grande festa il 2 ottobre 1898.

“L’idea di ripercorrere la storia di una costruzione che ha inciso profondamente nella vita delle comunità del Trasimeno e sul lago stesso – spiega Patrizia Ciminati – nasce alcuni anni fa e quest’anno siamo riusciti, finalmente ad attuarla. Per questa prima edizione, visti i tempi, ci siamo attenuti a letture presenti nel romanzo Assellàco scritto da Michele Chierico e pubblicato da Era Nuova, ma da quest’inverno ci lavoreremo in maniera più approfondita e per il prossimo anno contiamo di riuscire a costruire una storia più articolata e legata ovviamente a quanto accaduto in questi luoghi. Ringrazio tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità a leggere e dare supporto all’iniziativa. In particolare la proloco di San Savino che ha appoggiato il progetto. La bellezza del borgo e il Tramonto sul Trasimeno hanno ovviamente fatto da scenario unico al tutto.”

Hanno collaborato: Maurizio Orsini, presidente proloco Magione, Vanni Ruggeri, storico, Luciano Calvani, Marta Fumanti, Edoardo Barbarella, Lucrezia Bietolini, Marco Barbarella, Leonardo Castellani, Antonella Rubbioni, Federico Berioli, Rita Papacchini, Fabiana Morganti, Alessio Sordi, Domenico Tufilli, Liana Zoppitelli, Romano Dolciami e il piccolo Alessandro.

L’iniziativa ha fatto da anteprima alla Sagra del gambero e del pesce di lago in corso a San Savino fino al 28 agosto.

