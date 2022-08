Presentata la campagna di comunicazione e di educazione ambientale

Foligno, 25 agosto 2022 – Informare e sensibilizzare i cittadini di Foligno sulle corrette modalità di raccolta differenziata, promuovere l’utilizzo del compostaggio – come la più importante pratica di riduzione dei rifiuti – fornire gli strumenti agli insegnanti gli strumenti e i contenuti per fare educazione ambientale nelle scuole: sono questi i tre obiettivi della campagna di comunicazione e di educazione ambientale, realizzata dal Comune di Foligno, finanziata dall’Auri, realizzata dalla società ‘Confini’, presentata stamani in Comune.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la quantità e qualità della raccolta differenziata, attraverso la promozione sul territorio strumenti di comunicazione integrata, aumentare la consapevolezza della cittadinanza rispetto all’importanza della prevenzione e della riduzione dei rifiuti, fornendo informazioni e condividendo buone pratiche per ridurre alla fonte la produzione di rifiuti urbani, sensibilizzare alla corretta esposizione dei rifiuti, per evitare il fenomeno degli abbandoni, favorire l’adesione al compostaggio domestico da parte dei cittadini di Foligno

La campagna si articolerà attraverso diverse azioni a partire da un incontro con la Consulta Ambiente del Comune, con la finalità di condividere le azioni della campagna di comunicazione e di accogliere eventuali proposte. L’animazione territoriale prevede 4 punti ecoinformativi nelle seguenti date: 8 settembre, dalle 16 alle 19, corso Cavour (nei pressi dell’edicola); 9 settembre, dalle 14 alle 17, al parco dei Canapè, e dalle 18 alle 21 corso Cavour (nei pressi di Banca Intesa), 10 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica. In questi incontri 2 esperti di comunicazione ambientale saranno a disposizione della cittadinanza, per confrontarsi sulla corretta separazione dei rifiuti, le modalità di raccolta, i consigli sulla riduzione dei rifiuti, il contrasto agli abbandoni e il compostaggio domestico. Per invogliare alla partecipazione il maggior numero di cittadini, i comunicatori ambientali distribuiranno materiale informativo e guideranno una “Eco challenge”, una sfida sul tema dei rifiuti, con in premio gadget fatti con materiale di riciclo.

Il 10 settembre, a partire dalle 10, con ritrovo in piazza della Repubblica, si terrà un “Clean up”, evento di pulizia nelle vie del centro storico in collaborazione con Legambiente Foligno. I partecipanti verranno dotati di sacchetti e guanti e sarà possibile prendersi cura di un angolo della città.

Per l’attività sul compostaggio domestico, ci sarà un incontro, in presenza, giovedì 8 settembre all’Oratorio del Crocifisso, in via Gramsci, alle 21. A tutti i partecipanti verrà consegnata una pratica “Guida al compostaggio domestico”. Nell’ottica della diffusione della pratica del compostaggio, ci sarà un videocorso pubblicato sul canale YouTube del Comune di Foligno per migliorare la fruibilità da parte dei cittadini. Seguendo il video o partecipando al corso in presenza, si potrà imparare in breve tempo come diventare compostatori autosmaltendo i propri rifiuti umidi in giardino o nell’orto.

Per l’educazione ambientale nelle scuole, gli insegnanti della scuola primaria (secondo ciclo) e media riceveranno strumenti didattici (un educational digital kit) da utilizzare in aula per approfondire le tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti con i propri alunni. Nel mese di settembre sarà organizzato un corso di formazione per docenti per spiegare l’uso del kit e approfondire insieme i principali temi legati alla gestione dei rifiuti.

La campagna di comunicazione sarà anche di supporto all’iniziativa “Puliamo il Mondo” di Legambiente, in programma a fine settembre.

Il Comune di Foligno parteciperà al progetto di comunicazione ambientale dando ampia rilevanza ai prodotti informativi della campagna attraverso i canali istituzionali (you tube, sito, social media).

(3)