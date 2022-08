Una caccia al tesoro del mago a Fossato di Vico con Roompicapo e una visita all’antico frantoio di Trevi con laboratorio di Metodo Caviardage®️ con Riccardo Ruspi per i prossimi appuntamenti di Suoni Controvento domenica 28 agosto

Terni, 26 agpsto 2022 – Torna in scena nell’area archeologica di Carsulae il festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria, che domenica 28 agosto alle 21 inaugurerà i concerti dell’Anfiteatro Romano con il concerto di Angelo Branduardi “Camminando, camminando in due”. L’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Terni e la Direzione Generale dei Musei dell’Umbria è sold out .

Accompagnato da Fabio Valdemarin, il maestro condurrà il pubblico in uno splendido viaggio tra brani famosi e brani meno conosciuti, senza dimenticare i classici che rimangono da anni indelebili nell’immaginario collettivo. Un viaggio che non si ferma, ma prosegue ad libitum cercando nuove soluzioni.

Sempre nella stessa giornata alle 16 in piazza Umberto I a Fossato di Vico appuntamento con Roompicapo per la “Caccia al tesoro del mago”: aspiranti maghi e streghe, lo stregone vi mette alla prova! Dovrete comporre la pozione magica perfetta, ma gli ingredienti sono in una lingua a voi sconosciuta, solo risolvendo gli enigmi troverete l’incantesimo che vi farà tradurre la ricetta!”

Troverete un vero prestigiatore a cui recitare l’incantesimo nel meraviglioso borgo di Fossato di Vico. Penotazioni: 329 5758765 – 392 5245864. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico e Roompicapo

Alle 18 all’agriturismo I Mandorli di Trevi sarà la volta di “Poesie nascoste controvento”, visita all’antico frantoio, assaggio di olio bio e laboratorio di Metodo Caviardage®️ con Riccardo Ruspi. Il Metodo Caviardage®️ è un metodo di scrittura poetica che attraverso un processo ben definito aiuta a scrivere poesie e pensieri partendo non da un foglio bianco, ma da fogli di libri destinati al macero o fogli di giornali e riviste. In una mattinata immersi nella natura e nella musica, porterà i partecipanti a raccontare, attraverso il loro componimento, le emozioni vissute nella magia del Monte Cucco. Informazioni e prenotazioni: 333 4772463 – riccardo.ruspi@gmail.com

Per tutta la durata del Festival , il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell’opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l’apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

