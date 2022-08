Monte Santa Maria Tiberina, 26 agosto 2022 – La festa dell’editoria libera, della cultura e dell’arte si apre alle 10.30 di domenica 28 agosto con i saluti delle Istituzioni presenti e degli organizzatori. Il comune di Monte Santa Maria Tiberina ha concesso il patrocinio morale sono attesi quindi i saluti degli Amministratori.

A ideare la giornata Sheyla Bobba di SBS Comunicazione e Mario Pazzaglia, presidente onorario della Fondazione Ghighetta. Partner è Argendorato Editore, di Ferrara, che presenterà un concorso studiato ad hoc.

Ci sarà la musica della tifernate Gipsy Fiorucci, che sta raccogliendo grande successo anche con l’ultimo singolo L’anima grida. Tra i protagonisti Marco Paoli, direttore artistico del Teatro Microscena di Borgo San Lorenzo FI, dopo aver presentato l’ultima fatica letteraria, intratterrà il pubblico con un estratto del suo spettacolo, prima di partire per Valmontone dove porterà in scena Vino Divino, l’opera da lui scritta e in replica da oltre vent’anni.

Partecipano il maestro d’arte Gilberto Bucci e il fotografo Cesare Galloni, in mostra con le loro opere per il Progetto “Emozioni dall’alta Valle del Tevere”.

L’ingresso è gratuito, per ogni evento della giornata e offerto dalla Fondazione Ghighetta che da anni si occupa di valorizzare il territorio con iniziative culturali, culinarie ed enogastronomiche.

“Tornare alla Dogana Vecchia è sempre una grande emozione” dichiara Sheyla Bobba nella doppia veste di ufficio stampa della Fondazione e agente letterario (www.sbscomunicazione.it).

“Lavorare al fianco di Mario Pazzaglia è un onore. Un uomo energico, vitale, visionario e dalle prospettive pressoché infinite. L’evento di domenica è solo alla prima di una lunga serie di edizioni. Il fine è legare a doppio filo questa meravigliosa fetta di terra umbra alla cultura, alla libertà e all’arte”.

Si consiglia la prenotazione al 3486494794.

Il programma

Ore 10.30 Apertura manifestazione con saluti istituzionali

Ore 11 presentazione del libro di Marco Paoli, Il re della giostra a cura di Manuela Poidomani,

Ore 12 al termine, breve rappresentazione teatrale di un estratto di spettacolo scritto dallo stesso Paoli (attore, direttore artistico del Teatro Microscena a Borgo San Lorenzo -FI- e diversi festival).

Presentazioni autori nel “palco centrale”

ore 13 Fiorella Mandaglio Tra mito e fantasia (CTL Collana SenzaBarcode). A cura di Sheyla Bobba.

ore 14.30 Luigi Puccio Industry 4.0 (Self). A cura di Sheyla Bobba.

ore 16 Chiara Domeniconi Matrioska (Vertigo). A cura di Ginevra Lupo.

ore 17.30 Claudio Chiavari Oltre il limite delle proprie possibilità (Porto Seguro). A cura di Ginevra Lupo.

ore 19 Dario Pasquali Wuthering winds (Robin Edizioni) A cura di Andrea Pranovi.

Per firmare le copie saranno presenti: Gianni Bortolaso, Lara Squarzoni, Aldo Di Virgilio, Marco Costantini, Mirella Bonora.

