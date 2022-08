San Giustino, 28 agosto 2022 – Studiava veterinaria a Perugia e la sua vita si è spezzata a 25 anni sull’asfalto. Si chiamava Jonathan Bardus (nella foto), era di Cividale del Friuli (Udine). Lo schianto tra due auto sabato sera a San Giustino, dove è rimasto ferito anche un bimbo di 7 anni. Il ragazzo era figlio dei titolari dell’osteria “Al Pellegrino” di Carraria di Cividale

Jonathan Bardus, da sempre appassionato di animali, aveva deciso di seguire la sua passione attraverso gli studi a Perugia A Cividale era molto conosciuto, così come la sua famiglia. viaggiava su una Citroen. All’altezza tra via Tifernate e via Fratelli Roselli, forse per una mancata precedenza dio una delle due vetture, le auto di sono scontrate violentemente. E’ rimasto ferito anche il conducente dell’altra vettura che ha riportato una prognosi di 20 giorni. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti di rito.

