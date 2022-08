Banchetto alla corte dei Baglioni

Bastia Umbra,. 28 agosto 2022 – Rocca baglionesca. E’ l’ Assessore Daniela Brunelli a parlarne: “un’idea nata da varie sollecitazioni culturali e storiche di cui più volte si era ipotizzata la realizzazione e che ora si e’ concretizzata, gettando le premesse per quello che si preannuncia, visto gli esiti felici del debutto, un evento di successo a cadenza annuale, dalla visita alla antica biblioteca benedettina alla cena dal menu rinascimentale; una cena animata da declamazioni in versi, musica e canti a suscitare partecipazione e emozioni”.

Il Sindaco Paola Lungarotti:” Con gli Assessori Daniela Brunelli, a cui va una “menzione speciale” per aver curato vari aspetti dell’ organizzazione, Filiberto Franchi e Stefano Santoni, che con me hanno partecipato alla serata, ringraziamo per averci onorato della loro presenza in questa prima edizione il Prefetto di Perugia dott. Armando Gradone, il comandante della stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra Luogotenente Gennaro Colella, il Sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, l’ Assessore del Comune di Sigillo Enzo Mariotti, il Parroco Don Marco Armillei, le dirigenti scolastiche Stefania Finauto (ist.Comprens.Bastia 1, Monica Barbanera (Direzione. Didattica Don Bosco).

Ringraziamo la Comunità benedettina Monastero benedettino di S. Anna , l’ Ass. Pro Loco Bastia Umbra con il Presidente Matteo Santoni, Luisa Mancinelli, Daniela Piselli e tutto il consiglio direttivo le prof.sse Barbara Rossetti e Chiara Buzzi dell’ Ist.Compr.Bastia 1, Confcommercio e l’ Ass. Impresa e sviluppo per Bastia.”

In particolar modo ringraziamo i Cantori del Coro della Nobilissima Parte de Sopra di Assisi, i musici della Ass. Anonima Frottolisti , il gruppo danze rinascimentali della scuola “Colomba Antonietta”Ist.Compr.Bastia1, tutti loro hanno animato la serata con l’ Ass. Pro Loco Bastia che ha collaborato fattivamente insieme all’ Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra.

Si ringraziano inoltre sentitamente per aver contribuito all’ evento gli sponsor: Ferramenta l’ Utensile, Gioielleria Lupattelli, Frivolo intimo, Pappa e ciccia abbigliamento bimbi, Moon Moda abbigliamento, Euforia bijoux, Castellani bustaia, BPR Officina mec

