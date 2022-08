Decine di giovani atleti parteciperanno all’evento sportivo di Arezzo dal 31 agosto al 3 settembre. Giornata di saluti alla Scuderia Valmarino di Corciano prima della partenza per la Toscana

Corciano, 29 agosto 2022 – In vista delle Ponyadi Kep Italia, in programma all’Arezzo Equestrian Centre da mercoledì 31 agosto a sabato 3 settembre, decine di giovani e giovanissimi cavalieri e amazzoni da tutta l’Umbria si sono ritrovate alla Scuderia Valmarino di Taverne di Corciano per un saluto da parte dei dirigenti della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria, prima della partenza dei ragazzi per la manifestazione equestre nazionale che si svolgerà in Toscana. Le Ponyadi sono un evento sportivo organizzato dalla Fise, riservato ai ragazzi fino a 14 anni di età, che si cimentano in tutte le discipline equestri.

Durante la giornata conviviale, che si è tenuta domenica 28 agosto, ai piccoli atleti del Ludico è stato consegnato il kit per le Ponyadi comprensivo di sottosella, tshirt, cappellino e altro materiale brandizzato Fise Umbria. Ai ragazzi, ai bambini a alle famiglie presenti si è quindi rivolta la dottoressa della Medicina dello sport dell’Usl Umbria 1 Maria Teresa Manzi, accompagnata dall’infermiera Sara Mazzoli, che ha illustrato loro l’importanza dello sport nella crescita. A chiudere la giornata, una bella foto di gruppo, e le parole affettuose della presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi ai piccoli cavalieri e amazzoni: “Volevamo avere un ricordo di quest’esperienza prima ancora di sapere come andrà e prima di vedere il medagliere finale. Le Ponyadi sono, infatti, una festa dello sport e non devono essere vissute come una competizione.

Una festa per i ragazzi e i loro genitori. Quindi ragazzi abbiate sempre il sorriso, indipendentemente dagli errori o dagli insuccessi. Sappiamo che vi siete allenati per questo momento e anche noi saremo contenti se farete buone prestazioni. Ma prima di tutto, le Ponyadi vanno vissute come un’occasione per stare insieme agli istruttori e ai compagni con cui fate sport. Collaborate tra di voi, non prendetevi in giro se qualcuno sbaglia, e i più grandi aiutino i più piccoli. Saranno giorni di sport vero all’aria aperta e di felicità. In bocca al lupo a tutti”.

Per quanto riguarda il Ludico ecco gli atleti umbri che parteciperanno alle Ponyadi 2022: Adele Pacifici, Frida Di Antonio, Aurora Proietti, Dario Quadraccia, Giovanni Tontoni, Rachele Lucaroni, Anna Sinatra, Violante Sanna, Angelica Parafioriti, Francesca Tamburrini, Viola Passeri, Ludovica Damiani, Elena Muzzi, Alessandra Maria Boccanera, Emma Tarara, Francesca Pascucci, Carolina Raggi, Rachele Tiberia, Francesco Nicolai, Gaia Romani, Ludovica Tullica, Giada Coccia, Aurora Campana, Alice Nannini, Asia Capotosti, Olivia Lombardi, Davide Bisignano, Flavia Mengoni, Massimo Vittorio Cavallari, Lea Cazac, Anita Sciurpa, Allegra Lombardi, Veronica Furiani, Tommaso Camilletti, Caterina Conciarelli, Giorgia Tosti, Celeste Poggioni, Lorenzo Capurso, Emma Casarsa, Eleonora Tani, Aurora Poggioni, Francesca Faina, Miriam Titaouine, Leonardo Tani, Livia Borlenghi, Anna Dall’arche.

Per il Completo: Giulia Pergolesi, Caterina Pilotti, Vittoria Carissimi.

Per il Salto ostacoli: Sofia Monti, Diletta Calcagno, Elisabetta Nicoziani, Olimpia Bucci, Barbara Ponti, Noemi Cosci, Giulia Petrucci, Vittorio Ponti, Pier Francesco Quondam, Amanda Piacenti, Emma Binucci, Annamaria Zaffini, Diana Topino, Rafael Sam Francesco Bacoccoli,

