Sequestrato oltre mezzo etto di hashish

Foligno, 29 agosto 2022 – Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, durante un mirato servizio antidroga effettuato nel centro storico folignate – e in particolare nelle strade più interessate dal fenomeno della movida – hanno arrestato un 30enne, indagato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti, durante l’attività di monitoraggio, hanno notato un giovane con un atteggiamento sospetto che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo e di allontanarsi. Gli agenti hanno deciso quindi di sottoporlo a controllo.

Una volta raggiunto, il 30enne – già gravato da precedenti in materia di droga – è stato perquisito e trovato in possesso di tre frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 grammi.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo recandosi presso l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto altri involucri contenenti sostanza stupefacente, del tipo hashish, nonché due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi.

Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga superiore ai 50 grammi, che avrebbe potuto fruttare circa 450 dosi individuali.

L’insieme degli elementi raccolti dagli investigatori ha reso evidente come il giovane avesse messo in piedi una significativa attività di spaccio nel centro storico.

Considerato quanto emerso a suo carico, i poliziotti hanno quindi proceduto al suo arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella mattinata odierna, il 30enne è stato processato per direttissima dal Tribunale di Spoleto. All’esito del giudizio, l’arresto in flagranza è stato convalidato ed il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Si precisa che l’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

