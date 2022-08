Dal giovedì 1 a domenica 4 settembre laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi gastronomici animeranno il centro storico di Narni

NARNI, 30 agosto 2022 – Su il sipario sul Festival delle Arti del Medioevo che si terrà da giovedì 1 a domenica 4 settembre nel centro storico di Narni. Laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi gastronomici animeranno la quattro giorni dedicata al Medioevo, organizzata dall’Associazione Corsa all’Anello.

1 SETTEMBRE – Si inizierà alle 18 con il bando di apertura in Piazza dei Priori, seguito dalla conferenza di introduzione al laboratorio di sartoria storica a cura del docente Federico Marangoni “Condottieri e milizie in Italia a fine Trecento”.

Dalle 18.30 alle 22.30 in Piazza dei Priori si terrà “Platea Ludica, l’arte del gioco”, allestimento di un accampamento con giochi storici medievali a cura dell’Associazione Culturale Circateatro. A partire dalla 19, per le vie del centro ci sarà “Platea Ludica, Paratrampolata in Do”, parata itinerante su trampoli musicata e danzata, intervallata da momenti di spettacolo, in collaborazione con i terzieri della Corsa all’Anello, i gruppi storici e le associazioni del territorio. Alle 20.30 ed alle 22 all’Orto di Poca Considerazione di Palazzo dei Priori sarà la volta di “Platea Ludica, Giullare Silvestro e Leonardo Da Vinci”. Tutti gli eventi di Platea Ludica sono dedicati ai più piccoli ma anche gli adulti potranno divertirsi e partecipare ad una serata allegra ed emozionante, una notte bianca dei bambini in versione medievale dove il gioco diventerà magia.

Alle 21 a Palazzo dei Priori si terrà il laboratorio di sartoria storica con Federico Marangoni “Ricostruzione di ruoli e figure militari nei cortei dei terzieri di Narni”.

2 SETTEMBRE – Alle 18 all’Orto di Poca Considerazione di Palazzo dei Priori avrà luogo il laboratorio di cornamusa con il docente Matteo Nardella “…quae vulgo dicitur ‘Barbara”. Alle 21.30 in Piazza dei Priori sarà la volta dello spettacolo a cura degli Sbandieratori Città di Narni.

3 SETTEMBRE – Alle 10 all’Auditorium Bortolotti ci saranno gli Stati Generali della Corsa all’Anello “Progettiamo insieme il futuro”, mentre alle 10.30 alla Loggia dei Priori si terrà “La fucina delle armi”, seminari di arti meccaniche, didattica sulle arti medievali di oreficeria, intreccio di cesti, pergamena, percussioni, macramè, rilegatoria, calligrafia.

Alle 16 in Piazza dei Priori sarà la volta di “L’Arte della Guerra”, spettacolo a cura della Compagnia Milites Gattamelata Narni. Alle 17.30 all’Orto di Poca Considerazione di Palazzo dei Priori si terrà “De aqua loquendo”, laboratorio di teatro medievale finalizzato alla realizzazione dello spettacolo “summa” dei saggi di tutti i laboratori. Il docente è Andrea Mengaroni, con la consulenza artistica di Paolo Gazzara.

Alle 18.30 alla Sala Digipass di Palazzo dei Priori ci sarà la conferenza “La Rinascita dopo la peste”. Interverranno Massimiliano Bassetti e Sara Piccolo Paci. Intodurrà e coordinerà Sandro Angelucci, procuratore dello Studium In Arte Veteri.

Alle 20 in Piazza dei Priori si terrà “Alla tavola dei Priori. L’arte del buon mangiare”, banchetto medievale con intrattenimento ed animazione. Menù a cura di Elisabetta Carli. L’evento è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria (0744.726233 o 340.1580325), il costo è di 40 euro a persona. Per menù ed ulteriori informazioni www.corsallanello.it ed i social ufficiali della Corsa all’Anello.

4 SETTEMBRE – Alle 11 in centro storico ci sarà “Un tuffo nel 1371!”, visita animata al circuito degli ambienti medievali ed alla stessa ora al Digipass ci sarà “Paesaggi narnesi”, conferenza di introduzione al tema 2023 della Corsa all’Anello, in collaborazione con l’Associazione Festival dei Medioevo di Gubbio. Interverranno Eleonora Mancini, Augusto Ancillotti, Francesco Pirani. Introdurrà e coordinerà Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo di Gubbio.

Alle 11 ed alle 14 in Largo San Francesco ci sarà il laboratorio di danza antica in costume con docente Maria Cristina Esposito “Con festevole e onesto danzare”.

Alle 11.30 alla Loggia dei Priori sarà la volta della didattica ed esposizione di rapaci a cura di “Antica Falconeria Toscana”. Alle 15.30 in Piazza dei Priori si terrà lo spettacolo con rapaci “De Arte venandi cum avibus”.

Alle 17 in Piazza dei Priori ci sarà la mostra e spettacoli di introduzione alla corsa equestre di abilità ed esercizio alle armi “La civiltà del Torneo” che avrà luogo alle 18. Le brigate dei terzieri ostenteranno il proprio prestigio “mostrandolo” in tutti i modi possibili. Dalla ricchezza dei propri abiti e delle insegne alla bravura dei propri cavalieri che armeggeranno in lizza, fra gli squillanti suoni dei musici in festa. Fino alla prova più grande, quella della destrezza in battaglia a cavallo, dove “abilità ed esercizio alle armi” si fonderanno all’ostentazione.

Alle 21 alla Rocca Albornoz (replica alle 22.15) ci sarà “Dante in Narnia Purgatorio”, spettacolo di Riccardo Leonelli (info e prenotazioni 351.2385302, ingresso 15 euro).

GASTRONOMIA – Il terziere Mezule aprirà la Locanda del Pozzo 1 e 2 settembre a cena, 3 settembre pranzo e cena, 4 settembre a pranzo.

Il terziere Fraporta organizzerà giovedì 1 settembre alle 20.30 “Il banchetto di Medeluccia”, fedele riproposizione di un banchetto medievale con pietanze dai ricettari originali ed animazioni a tema.

Santa Maria aprirà la Taberna degli Anelli 1 e 2 settembre solo a cena, 3 settembre a pranzo e cena, 4 settembre solo a pranzo ed il forno di Piazza XIII Giugno.

