22 spettacoli di teatro e danza, 20 compagnie ospiti tra cui 3 internazionali, 1 Anteprima nazionale e 1 Prima italiana, 17 esclusive regionali

Perugia, 30 agosto 2022 – Giovedì 1 settembre prende il via la Campagna Abbonamenti della Stagione 22/23 del Teatro Morlacchi di Perugia. Come ogni anno, il Teatro Stabile dell’Umbria prevede molteplici formule di abbonamento dedicate alle diverse esigenze del pubblico. Abbonamenti a 11 spettacoli: posto e turno relativi al giorno della settimana preferito; abbonamenti a 6 spettacoli a scelta : è possibile scegliere 5 spettacoli e una produzione TSU (in vendita a partire dal 16 settembre); abbonamenti teatro card 6 : 5 spettacoli a scelta e una produzione TSU (vendita a partire dal 26 settembre); abbonamenti Rassegna di danza Perchè non ballate? : 5 spettacoli di danza contemporanea (vendita a partire dal 26 settembre). Sono previste promozioni dedicate agli studenti che potranno aderire a tutte le formule di abbonamento con tariffe agevolate.

LA STAGIONE . Da ottobre ad aprile il Teatro Morlacchi ospita la più interessante e significativa produzione teatrale italiana e internazionale, spaziando dai grandi classici come: Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, pilastro del teatro del ‘900, Otello di Shakespeare in una versione tutta al femminile per la regia di Andrea Baracco, Il gabbiano di Čechov diretto da Leonardo Lidi, prima tappa di una trilogia dedicata all’autore russo, Cyrano De Bergerac per la regia di Arturo Cirillo, tra parole e musica, Racconti disumani da Franz Kafka con Giorgio Pasotti e la regia di Alessandro Gassman; fino ad arrivare a titoli contemporanei come Dulan la sposa scritto dal Premio Strega Melania Mazzucco e diretto da Valerio Binasco, Ferito a morte capolavoro di Raffaele La Capria, adattato per il teatro da Emanuele Trevi per la regia di Roberto Andò.

E ancora: Amanti, il debutto teatrale dello sceneggiatore Ivan Cotroneo, con protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, e la prima regia per il teatro di Paolo Genovese che porta in scena l’adattamento del suo film Perfetti sconosciuti. Torna Emma Dante, tra le più premiate registe europee, con il suo Pupo di zucchero e, per la prima volta al Teatro Morlacchi, Virginia Raffaele con lo spettacolo Samusà. In chiusura di Stagione, il ritorno di Stefano Fresi con Cetra…una volta, un concerto-spettacolo in omaggio al Quartetto Cetra. Due le produzioni internazionali: Ik ben de wind, Eg er vinden (Io sono il vento) del collettivo belga tg STAN e l’ultimo lavoro del regista svizzero Christoph Marthaler con Aucune idée (Nessuna idea). Non mancheranno gli appuntamenti con la grande danza con compagnie di rilievo internazionale come la Carolyn Carlson Company, Aterballetto e Nuovo BallettO di ToscanA.

Ad arricchire la Stagione ci sarà la rassegna dedicata alla nuova danza Perché non ballate?

Il Botteghino del Teatro Morlacchi (tel. 075 5722555) sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; il Botteghino di Piazzale del Bove in via Campo di Marte n. 95 (tel. 393 9139922) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e attivo fino al 31 ottobre.

LE NOVITÀ DEDICATE AGLI SPETTATORI . Per la nuova Stagione del Teatro Morlacchi, il TSU organizza tre diversi progetti per guidare, accompagnare e agevolare il pubblico alla visione degli spettacoli in Cartellone.

“Il filo di Arianna. Mappe e coordinate per la Stagione” è un percorso, a cura della dramaturg Linda Dalisi, che prevede una serie di incontri con l’intento non tanto di spiegare quello che non può essere spiegato, ma illuminare e consolidare l’esperienza dello spettatore attraverso la lettura di una mappa nata dall’esplorazione del territorio-spettacolo. Gli incontri con il pubblico si terranno di sabato mattina, sempre alle 11.30, al Centro Studi Sergio Ragni in occasione dei seguenti spettacoli: Ditegli sempre di sì, Otello, Il gabbiano, Pupo di zucchero, Aucune idée.

Con il progetto “Mentre i grandi sono a teatro”, curato da Cooperativa DENSA, il Teatro Morlacchi si trasforma in uno spazio di crescita culturale per tutta la famiglia grazie alla proposta di cinque laboratori creativi e suggestivi per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni come offerta aggiuntiva rivolta a genitori interessati a seguire la Stagione teatrale. I laboratori si terranno di sabato pomeriggio, sempre alle 18, al Centro Studi Sergio Ragni parallelamente ai seguenti spettacoli: Dulan la sposa, Otello, Samusà, Perfetti sconosciuti e Cetra…una volta.

E ancora, per la prima volta, la collaborazione con il progetto “Teatro no limits” realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì che porta l’audiodescrizione a teatro e consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena. Gli spettacoli audiodescritti saranno Ditegli sempre di sì, Otello, Il gabbiano e Pupo di zucchero.

