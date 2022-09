Perugia, 2 settembre 2022 – Il 1 e il 2 settembre si è tenuto a Perugia la 38ma edizione del TUMA, il convegno interregionale della Società Chimica Italiana (SCI) delle sezioni Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. L’evento che è tornato in presenza dopo tre anni di rinvii a causa della pandemia, ha ospitato una serie di conferenze ed ha visto la partecipazione di 110 ricercatori e studiosi della chimica provenienti da università, istituti e centri di ricerca, ed industrie delle quattro regioni. La conferenza è stata organizzata dalla Sezione Umbria della Società Chimica Italiana ed è tornata nella nostra regione dopo 7 anni. (Nella foto il dott. Marcello Allegretti, direttore delle ricerche della Dompè Farmaceutici).

Il congresso si è aperto nell’Aula Magna del Rettorato con i saluti del Prof. Antimo Gioiello, chairman del congresso, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia il Prof. Maurizio Oliviero, e dai vicedirettore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia dell’Ateneo perugino.

“Questo congresso è dedicato ai giovani ricercatori di area chimica, che sono spesso la forza trainante ed operativa della ricerca che viene svolta nei laboratori – spiega il Prof. Antimo Gioiello, docente del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Presidente della Sezione Umbria della SCI – Sono loro che dovranno favorire il progresso della chimica e delle sue applicazioni, sempre più tecnologiche e sostenibili, e rafforzare il suo importante ruolo nei vari settori socio-economici, culturali, e produttivi del nostro Paese.”

Il Dr. Marcello Allegretti, direttore delle ricerche della Dompè Farmaceutici ha tenuto la conferenza plenaria sul ruolo degli estrogeni nelle malattie infettive e sul riposizionamento di terapie già in uso clinico per altre indicazioni terapeutiche, come il Covid, tumore al pancreas e malattie rare, con grandi vantaggi economici e sociali. Al convegno che tratta di tematiche chimiche a 360° si è inoltre discusso delle nuove prospettive in ambito sintetico, analitico e tecnologico, fino agli ambiti di ricerca avanzata della chimica sostenibile, dei nano- e biomateriali, e della chimica farmaceutica.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo internet: http://tuma2022.chimfarm.unipg.it/

(2)