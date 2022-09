Trevi, 7 settembre 2022 – Banditaliana al Teatro Clitunno di Trevi il 09 settembre. Banditaliana è un quartetto che nasce nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, ed oggi costituisce uno dei gruppi italiani di World Music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati rappresentano la cifra stilistica del gruppo che, con la sua musica senza frontiere in cui fonde forme e riti della tradizione toscana, profumi mediterranei, improvvisazioni jazz e canzone d’autore, ha incantato le platee dei più importanti folk and world festival mondiali. Riccardo Tesi, compositore e organettistadi fama internazionale, considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova scena World europea, è uno degli artefici della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, ed ha rivoluzionato l’immagine ed il vocabolario di questo strumento popolare, forzando i ristretti confini della musica etnica.

Fin dal suo esordio nel 1992, Banditaliana è composta da Maurizio Geri, voce solista e chitarrista funambolico il cui stile fonde le tematiche legate alla musica mediterranea con l’improvvisazione swing-manouche; Claudio Carboni , sassofonista dotato di un fraseggio secco e preciso, cresciuto nella migliore tradizione del liscio e, dal 2010, Gigi “FastFoot” Biolcati, il “percussionista scalzo” che, con il suo personalissimo groove. arricchisce la musica della band. Banditaliana ha al suo attivo sei albums.

