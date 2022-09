Città di Castello 12 settembre 2022 – Cinque nuovi device presentati, oltre 30 seminari diversi legati ai vari brand Top Quality Group e 170 collaboratori coinvolti nella settimana di formazione. Con la cena di Gala presso Villa Pasqui 1914, venerdì 2 settembre si è conclusa la XX Plenaria TQG intitolata “Avanti, Veloce”.

La serata ha visto la presenza di oltre 300 persone, tra dipendenti, collaboratori esterni e commerciali. A condurre l’evento è stata la finalista di X-Factor 2008 Annalisa Baldi, che durante la serata ha chiamato sul palco volti noti al grande pubblico come Raoul Maiuli, finalista di Tú sí que vales, e Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show e ospite fisso del programma targato Rai 1 Oggi è un altro giorno, che con le sue mille voci ha incantato i presenti.

Per quanto riguarda invece la settimana di formazione, i numeri raccontano perfettamente la portata dell’evento, che mai come in questo 2022 ha puntato i riflettori sull’importanza di guardare avanti con velocità e ambizione. Tendere al futuro con decisione e dinamismo è necessario, Top Quality Group ha fatto proprio questo comandamento. Il lavoro congiunto di tutor, specialist, direttori di brand e responsabili commerciali ha permesso una formazione completa che punta decisa sul marketing digitale, su strategie commerciali innovative e apparecchiature di ultima generazione.

Top Quality Group è leader del settore elettromedicale in Italia, ma si pone da sempre l’obiettivo di superare i traguardi raggiunti attraverso l’azione combinata di tecnologia e fattore umano. Una perfetta alchimia tra collaboratori interni, commerciali e medical team che consente al Gruppo Top Quality di guardare avanti. Veloce.

Top Quality Group è leader nazionale per quanto riguarda la produzione di dispositivi elettromedicali professionali.

La progettazione e la produzione avvengono interamente nella sede di Città di Castello, 2500 metri quadri che ospitano oltre cento dipendenti interni che si sommano ai numerosi professionisti che operano su tutto il territorio nazionale.

Tutti i nostri dispositivi sono interamente made in Italy e realizzati in conformità con i principali standard qualitativi a livello internazionale. Scienza, tecnologia applicata, grande esperienza, passione, inventiva, cura: questi fattori sono presenti in ogni prodotto TQG.

Top Quality Group risponde alle esigenze di target specifici, grazie a soluzioni su misura pensate per i professionisti che operano nei vari settori. Per questo si è trasformata in un vero e proprio Gruppo, con divisioni altamente specializzate per i diversi rami della medicina estetica e funzionale.

Top Quality Aesthetic: divisione dedicata alla medicina estetica

Top Quality Medical: divisione dedicata all’odontoiatria

Top Quality Health: divisione dedicata alla medicina funzionale

Top Quality Pharmacy: divisione dedicata alle farmacie

Top Quality Vet: divisione dedicata alla medicina veterinaria

L’esperienza del Gruppo ha inoltre dato vita a Flend Company, un brand dedicato ai centri estetici.

Nato nel 2008, Top Quality Group è cresciuta esponenzialmente nel corso del tempo. Più di 3000 clienti, un solo obiettivo: rallentare lo scorrere del tempo.

(1)