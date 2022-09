Sono curati da Faro Trasimeno. Passeggiate patrimoniali e laboratori aperti a tutti i cittadini. Il primo appuntamento domenica alla Rocca di Castiglione del Lago

Castiglione del Lago, 15 settembre ‘22 – Valorizzazione del passato e preparazione di un futuro responsabile. A ciò tende Faro Trasimeno e questi i perni su cui si basano le GEP (Giornate europee del patrimonio) programmate dalla stessa organizzazione sul territorio umbro a partire da domenica 18 settembre, fino all’8 ottobre.

Nove appuntamenti tra Castiglione del Lago, Isola Polvese, Panicale, Umbertide e Ponte Felcino che si inseriscono nel più ampio quadro delle Gep 2022 promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea in cinquanta paesi diversi.

Quest’anno le Giornate europee del patrimonio, uno degli eventi culturali più amati dagli europei, puntano i riflettori sul “Patrimonio Sostenibile”. “Se l’obbligo della conservazione del patrimonio e della sua protezione contro gli assalti del tempo, è sentito da anni – spiega Mariella Morbidelli, direttrice di Faro Trasimeno – la questione della sostenibilità ha accelerato con il cambiamento climatico. D’ora in poi, conciliare la conservazione del patrimonio e la costruzione di un ambiente sostenibile è un obiettivo importante, al quale questa 39a edizione delle Giornate europee del patrimonio risponderà concretamente. Il patrimonio – aggiunge – modesto o grandioso che sia, è ricco di insegnamenti per costruire un futuro sostenibile e trasmetterlo ai nostri giovani. Molte associazioni partecipano insieme a Faro Trasimeno alla costruzione delle Giornate e al coinvolgimento attivo dei cittadini”.

PROGRAMMA

“ALLA RICERCA DEI MERLI” Passeggiata patrimoniale

18 settembre 2022 ore 16:00-19:00

Ingresso Rocca Medievale di Castiglione del Lago

La passeggiata patrimoniale sarà guidata dall’archeologo Walter Pagnotta

A cura di Italia Nostra Castiglione del Lago e Faro Trasimeno

“Storia di una farfallina che produce chilometri di seta”

20 settembre 2022 ore 09.00-12.00 15.00-18.00

Granaio della Memoria; Museo della civiltà contadina – Sanfatucchio

A cura di Il Granaio della Memoria, in collaborazione con Laboratorio del cittadino APS, ODV Arte e Sostegno, Libri Parlanti

Prenotazione obbligatoria: +393486416096 info@granaiodellamemoria.it

Visita guidata Alla scoperta de “L’impronta dell’acqua” – Isola Polvese

24 settembre 2022 ore 15:30 (16:00) – 19:00 – Visita guidata

Il percorso che si snoda su 4 punti principali ad isola Polvese, vuole guidare la comunità locale e non alla scoperta di una innovativa proposte culturale e di conoscenza del territorio, dei paesaggi, dei suoi particolari ambienti naturali.

A cura di Arpa Umbria, in collaborazione con Faro Trasimeno APS, Laboratorio del cittadino APS. Per info sull’iniziativa contattare arpa@arpa.umbria.it

Passeggiata patrimoniale tra il Trasimeno e la Valdichiana Perugina

24 Settembre 2022 ore 09:00-13:00 – Porto (P.le della Chiesa)

Passeggiata storico culturale con riferimenti a flora e fauna del percorso e del territorio lacustre (lago di Montepulciano).

Per info e prenotazioni avotrasimeno@gmail.com +393388335104

A cura di AVO TRASIMENO, in collaborazione con Faro Trasimeno APS, Laboratorio del cittadino APS

“Custodi dei semi” Proteggere la biodiversità agraria con la comunità patrimoniale di Umbertide.

27 settembre 2022 ore 10:00-12:00 15:00-18:00 – Visita Guidata

Serra comunale ex-Draga di Umbertide.

10.00/12.00 Attività didattiche per bambini

a) CHI CERCA TROVA! CERCA IL NOME DELLE RISORSE ISCRITTE E COMPONI LA TUA MAPPA DEL “REGISTRO REGIONALE”

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che, attraverso un’attività di associazione logica e colpo d’occhio, hanno la curiosità di scoprire il nome e individuare l’areale geografico di diffusione di n°10

risorse iscritte al Registro Regionale b) “IL RUBAFAZZOLETTO DI ANTICHE VARIETA’ DI PIANTE ERBACEE ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE”

L’individuazione dei nomi di varietà erbacee iscritte al Registro Regionale e la ricerca delle corrispondenti pettorine in un orto di carta permettono la formazione di due squadre che si sfideranno al richiamo della propria varietà “rubando” il fazzoletto e tornando tra le file della propria squadra, prima di essere toccati dal concorrente della squadra avversaria.

15.00/18.00 Incontro “Conservazione e valorizzazione della Agrobiodiversità con il coinvolgimento dei territori”.

La Casa dei Semi del Trasimeno. Un modello esportabile nel contesto di Umbertide?

A cura di CSC SAN FRANCESCO, COOP ASAD, PARCO 3A-PTA, FARO TRASIMENO APS, in collaborazione con Comune di Umbertide.

Per info e prenotazioni 368431842

segreteria@cscsanfrancesco.it

Convegno “La seta: un ponte tra Occidente e Oriente”

29 settembre 2022 ore 16:00-20:00

Palazzo della Corgna Castiglione del Lago

Programma

Saluti istituzionali

16.00 Matteo Burico, sindaco Castiglione del Lago

Introduzione

16.15 Mariella Morbidelli coordinatrice Faro Trasimeno

Intervento

Luisella Pavan-Woolfe Direttrice Consiglio d’Europa, sede Italiana di Venezia

Relatori:

– Maria Giuseppina Muzzarelli autrice libro “Le vie italiane della seta” ed. Il Mulino.

– Franco Cardini autore libro “La via della seta” Ed. Mulino.

– Manuel Vaquero Università Perugia “Il baco da seta in Umbria (XVIII-XX secolo). Produzione e commercio”, Editoriale Scientifica.

– Ofelia Guadagnino Consigliere Nazionale FICLU e Coordinatrice Nazionale per il Progetto Azione FICLU “La Via della Seta in Italia e nel Mondo: Storia e Attualità”. Il manto di Ruggero II: sinfonia d’identità culturali, arti e conoscenze, tessuta a più mani.

– Esperti Musei della seta di Lione

A cura di Faro Trasimeno APS in collaborazione con Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia, Comune di Castiglione del Lago, Università degli studi di Perugia, Libri Parlanti, Coop Lagodarte.

Passeggiata patrimoniale nelle terre del Perugino, Pan Kalon “dove tutto è bello”.

2 ottobre 2022 ore 15:00-19:00

Via Vannucci n°9 Panicale

Arte, Musica, Tradizioni culturali e storiche saranno protagoniste della passeggiata patrimoniale di Panicale, borgo dal profilo antico che costituisce una delle più belle terrazze naturali sul Lago Trasimeno.

A cura di Libera Associazione Culturale PAN KALON, Faro Trasimeno APS, Scuola di Musica del Trasimeno, in collaborazione con Comune di Panicale.

Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni.

pankalon@libero.it +393471897124

Intrecciamo i fili – attività didattica

07 ottobre 2022 ore 09.00-12.00 15.00-18.00

Bosco Didattico di Ponte Felcino – Perugia

Percorso didattico finalizzato alla diffusione ai giovani, ma non solo, della conoscenza della lana. Presenteremo la Valigia pedagogica della lana, che su richiesta può essere prestata per laboratori itineranti.

A cura di Associazione Intrecciamo i Fili, Ecomuseo del Tevere e Faro Trasimeno APS

Per info e prenotazioni: intrecciamoifili@gmail.com, +39333272496

Il filo e la sua storia: tessere dei fili e tessere dei legami – Convegno

08 ottobre 2022 ore 15:00-19:00

Bosco Didattico di Ponte Felcino – Perugia

In questa iniziativa, il nostro interesse è rivolto ad onorare la memoria di tutte le persone che hanno lavorato presso aziende umbre della zona dell’Ecomuseo del Tevere.

A cura di Ecomuseo del Tevere, Associazione Intrecciamo i Fili, Faro Trasimeno APS, Associazione del Tempo Scelto, Museo della Canapa

Per info e prenotazioni Ecomuseo del Tevere

+393332289491, claudio_giacometti@libero.it

(1)