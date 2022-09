Marsciano, martedì 20 settembre 2022 – È in programma martedì 20 settembre, alle ore 18.00, presso la sala Aldo Capitini del Municipio, l’incontro di restituzione dei risultati dei percorsi di co-programmazione, sui temi Persone-Pace, Pianeta, Prosperità, che si sono svolti nei mesi passati nell’ambito del processo dei Forum territoriali per la definizione di una strategia regionale di Sviluppo sostenibile. I forum, coordinati da Anci Umbria e Felcos Umbria, sono stati configurati come un meccanismo di articolazione tra la Regione Umbria e i territori per supportare l’integrazione delle istanze territoriali alla definizione di una strategia di sviluppo condivisa e partecipata.

L’incontro sarà l’occasione non solo per condividere i risultati dei lavori svolti nei mesi precedenti ma anche un’opportunità per integrare idee e proposte concrete utili ad elaborare una vera e propria strategia locale per lo sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli effettivi bisogni e le prerogative specifiche del territorio.

L’incontro di Marsciano vede protagonisti i rappresentanti dei Comuni e della società civile che hanno preso parte ai forum dell’Area 4 (una delle 6 in cui è stata divisa la regione Umbria) ovvero la parte di territorio regionale che ricomprende Marsciano, Deruta, San Venanzo, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Parrano, Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto, Massa Martana, Todi, Fratta Todina, Collazzone, Castel Giorgio, Orvieto, Baschi, Montecchio, Porano, Castel Viscardo, Allerona. Si può partecipare in presenza e da remoto (https://us06web.zoom.us/j/88697937426).

I forum hanno rappresentato una fase del processo partecipativo avviato dalla Regione lo scorso novembre e del quale fa parte anche una inchiesta pubblica, rivolta a cittadini, associazioni e imprese, alla quale è possibile partecipare su https://www.svilupposostenibile.umbria.it/inchiesta/

