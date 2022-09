Regione, Assogal Umbria, Slow Food umbria e aziende locali insieme per promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio dal 22 al 26 settembre

Perugia, 21 settembre2 022 – Dal 22 al 26 settembre la Regione Umbria, AssoGAL Umbria, Slow Food Umbria e alcune aziende locali che hanno aderito all’iniziativa saranno presenti al Parco Dora di Torino per partecipare a “Terra Madre”, Salone del Gusto 2022. Un evento dal respiro internazionale dedicato al cibo “buono, pulito e giusto” e alle politiche agroalimentari di qualità, delle quali l’Umbria è massima espressione.

L’iniziativa prevede una sinergia comunicativa per accendere i riflettori sul cibo come occasione di “rigenerazione”. Un concetto chiave che trae ispirazione dal desiderio di ricreare, dopo la grave crisi socio-economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid 19, le condizioni di una rinascita e ripresa. Una nuova fase di sviluppo nella quale la terra, la capacità di coglierne prodotti e valori, coniugata all’amore e al rispetto nei suoi riguardi, è il principio fondante per assicurare il futuro.

AssoGAL Umbria, coordinamento tra i Gruppi di Azione Locale, costituito per la gestione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014 – 2022, è formato da: GAL Alta Umbria, GAL Media Valle del Tevere, GAL Ternano, GAL Trasimeno-Orvietano e GAL Valle Umbra e Sibillini.

L’evento al Salone del Gusto 2022 è in sintonia con una strategia di cooperazione tra Regione Umbria, Gal e filiera Slow Food a favore del territorio, per promuovere le eccellenze agroalimentari, i prodotti risultanti dal connubio fra tradizione e innovazione, da saperi e sapori unici e, per questo motivo, patrimonio identitario regionale. L’Umbria, infatti, ha una storia di origine contadina che tramanda un carattere forte, semplice e genuino: caratteristiche di uno stile di vita attento alle piccole comunità rurali e alla biodiversità, al contempo, in grado di raccogliere le sfide del cambiamento in atto perseguendo, oltre alla via della rigenerazione, quella dell’aggregazione tra imprese e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Lo stand istituzionale dell’Umbria a Torino ospiterà un calendario di eventi funzionali a far conoscere e apprezzare i prodotti dei Presidi Slow Food e delle aziende agricole presenti in fiera grazie al sostegno di AssoGAL Umbria. Giovedì 22, alle ore 10.30, l’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2022, Franco Garofalo, e il presidente di AssoGAL Umbria, Gionni Moscetti, inaugureranno lo stand. Alle 17 è prevista la presentazione del Distretti del Cibo, recentemente costituiti e riconosciuti in Umbria. Venerdì 23, alle ore 10.30, si svolgerà l’incontro dal titolo “Biodiversità e Innovazione”, a cura di Regione Umbria e 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

La presenza dell’Umbria a “Terra Madre” Salone del Gusto è stata resa possibile grazie al contributo di AssoGAL Umbria, alla volontà dell’Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, alla partecipazione attiva delle diverse aziende che hanno creduto nel progetto, insieme a Slow Food Umbria, per rappresentare e raccontare l’Umbria con la carta vincente del gusto, della bellezza, del profumo, del sapore, della qualità.

I produttori umbri protagonisti a Terra Madre Salone del Gusto 2022 sono: Natura Viva; Consorzio del Vinosanto Affumicato dell’Alta Valle del Tevere; Macelleria dell’Allevatore; ·Associazione Produttori Fava Cottora dell’Amerino e Comunità dell’Olio Rajo; Oleificio Cecci Snc; Associazione Produttori Fagiolina del Trasimeno; Natalizi S.N.C. di Natalizi Rosella e Fabrizio; Azienda Agricola Dolci Giuseppina S.S.

