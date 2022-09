Terni, 24 settembre 2022 – Conferenza Stampa di presentazione del programma del Gruppo Archeologico D.L.F.Terni, relativo al suo ventunesimo anno di attività. Lappuntamento con i giornalisti si terrà martedì 27 settembre alle ore 11 presso la Sala del Caffè Letterario in Biblioteca Comunale. Sarà presente l’assessore alla Cultura Maurizio Cecconelli.

Con profonda soddisfazione – ricorda Maria Cristina Locci, responsabile Gruppo Archeologico DLF – la stagione compresa tra ottobre 2022 e giugno 2023, si rivelerà avere in serbo, tra le novità, una nuova veste del programma in cui le ormai care e sempre diversificate relazioni introduttive su vari temi di archeologia, storia, arte, riguardanti il nostro territorio e non solo, saranno anticipate da una prima parte di natura archeologica relativa all’ area dell’Umbria meridionale. Trattasi dell’inizio di un progetto quadriennale di ampio respiro cronologico (dalla preistoria all’alto medioevo) che coinvolgerà esperti di diverse discipline di scienze dell’antichità, alcuni dei quali di altissimo spessore scientifico riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale. In questa stagione ormai alle porte, gli iniziali quattro incontri imperniati sulla preistoria e protostoria, interesseranno dapprima il Neolitico della valle del Nera, quindi la Necropoli dell’Età del Ferro delle Acciaierie, impostata scientificamente, tanto che, partendo dall’analisi del contesto locale, si giungerà alla sintesi storica del più generale quadro archeologico territoriale, regionale e nazionale.

Tra i “big” che relazioneranno sotto i diversi punti di vista, impossibile non citare due nomi: Augusto Ancillotti, glottologo, già professore ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e Francesco di Gennaro, archeologo, già Soprintendente delle regioni Abruzzo e Sardegna. Con tale importante iniziativa progettuale di carattere monografico, il Gruppo Archeologico D.L.F.Terni si prefigge di essere, ancor più che in passato, un preciso punto di riferimento nel panorama culturale della città, nella convinzione che solo accentrando l’attenzione su un approccio scientifico alla divulgazione, si possa raccontare correttamente al grande pubblico la ricostruzione non semplice della storia più antica e originaria del nostro territorio. I giornalisti sono invitati a partecipare.

