Lunga lista di iniziative per la serata di domani, 30 settembre

Spoleto, 29 settembre 2022 – La cittadinanza spoletina è invitata a partecipare alla Notte europea della ricerca, e questa volta di nuovo dal vivo. Il 30 settembre infatti, dalle 21 alle 23, le porte della sede del Liceo scientifico, in via Visso a Spoleto, resteranno aperte per accogliere i visitatori e gli appassionati di scienza e di ricerca.

Gli studenti sotto la guida dei docenti, e nelle più disparate discipline, saranno lieti di accogliere i visitatori e di mostrare i risultati di esperimenti e ricerche da loro effettuate. Tutto con approccio immersivo e coinvolgente per lo stesso visitatore, che potrà sperimentare il metodo scientifico e la sua efficacia tramite giochi, percorsi, e piacevoli scoperte sul campo.

La letteratura, l’arte, la matematica, la fisica, la biologia saranno per una notte speciale non più soltanto discipline scolastiche, ma occasioni per stare insieme e divertirsi. E finalmente a distanze più umane di quelle imposteci dalla pandemia.

Vi aspettiamo numerosi, nella convinzione di potervi offrire una Notte davvero sorprendente, come sorprendente è da sempre ogni scoperta scientifica

