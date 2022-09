La presentano i Carabinieri della provincia in occasione del 40° anniversario. Sarà illustrata ad alcune Scuole Secondarie di secondo grado



Terni, 29 settembre 2022 – Nell’ambito delle iniziative condotte in occasione del 40° anniversario dell’uccisione del Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni questa mattina hanno avviato la distribuzione di una “Graphic Novel” illustrata ad alcune Scuole Secondarie di Secondo Grado di Terni, Amelia, Narni, Orvieto e Fabro.

Nella foto allegata il Comandante della Compagnia Carabinieri di Amelia, Capitano Laura Protopapa, consegna una copia del romanzo illustrato alla Preside dell’Istituto Onnicomprensivo di Amelia, Professoressa Tiziana Lorenzoni.

«Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli.» Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso a Palermo, in via Carini, il 3 settembre 1982 insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro. “Le stelle di Dora” è la graphic novel che ricorda la sua vita e le sue battaglie, contro i nazisti nelle Marche, contro la mafia in Sicilia, contro le Brigate Rosse, fino alla tragica fine a Palermo.

Le stelle di Dora racconta anche la vita familiare del Generale, poi divenuto Prefetto di Palermo, attraverso le lettere private che scrisse per tutta la vita alla prima moglie Dora. Con uno stile denso e moderno gli autori, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri che ha aperto i suoi archivi, e con figli del Generale dalla Chiesa, danno vita e movimento a oltre quarant’anni di indagini e di storia d’Italia.

(0)