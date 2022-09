Trevi, 30 settembre 2022 – Torna a Trevi il mese più atteso dell’anno, un mese di festa in cui la cittadina torna indietro nel tempo, fino al Medioevo, per raccontare la sua storia,tra sfide e rievocazioni. Torna l’Ottobre Trevano e in occasione di ciò il Complesso Museale di San Francesco e Menti Associate propongono un programma ricchissimo di iniziative.

Ogni sabato pomeriggio verranno organizzati percorsi urbani per farvi conoscere la storia della città attraverso le testimonianze architettoniche e gli edifici religiosi principali, un occasione davvero speciale per scoprire la storia di Trevi attraverso aneddoti e luoghi suggestivi che vi lasceranno a bocca aperta.

Ogni domenica attraverso la rassegna “Raccontiamo Trevi” si svolgeranno una serie di visite guidate all’interno del Museo, ognuna incentrata su un periodo storico differente, per ripercorrere cronologicamente la storia della città dalle sue origini ad oggi. Parleremo del municipio romano di Trebiae, dal suo splendore fino al suo abbandono, per poi raccontarvi del Medioevo attraverso le pitture dei Maestri della Scuola Spoletina e della Scuola Folignate, parleremo del 1500 attraverso artisti del calibro del Pinturicchio e lo Spagna. La visita guidata successiva illustrerà la nobiltà tra 1600 e 1700, arriveremo poi al secolo scorso attraverso le tradizioni e il folklore del Museo della Civiltà dell’Ulivo.

Il 2 ottobre in occasione della “Festa dei Nonni” il Complesso Museale accoglierà tutti i nonni che saranno i protagonisti della giornata, le guide del Museo della Civiltà dell’Ulivo, che spiegheranno ai più piccoli come avveniva la raccolta attraverso i loro ricordi ricordi.

Ampio respiro è stato dato agli eventi dedicati ai bambini: tre laboratori vedranno impegnati i nostri piccoli partecipanti con la stampa xilografica, la costruzione del carro, simbolo della sfida dei terzieri, e con la pittura. Inoltre il Complesso Museale di San Francesco apre le porte e invita tutte le famiglie a passare una giornata indimenticabile il 9 ottobre, con F@mu 2022, Famiglie al Museo, che quest’anno avrà un tema molto particolare “Diversi ma uguali”. Tantissime iniziative divertenti da fare insieme alla propria famiglia, tra visite guidate, laboratori di pittura e giochi

Il 9 ottobre alle ore 21:00 un evento speciale nato dalla collaborazione tra Menti Associate ed i Cantori di Cannaiola per ricordare il maestro Pasolini,nel centenario della sua nascita attraverso le musiche eseguite dal Coro della città di Trevi, diretto dal maestro Mauro Presazzi e accompagnati dalla voce narrante di Carlo Roberto Petrini.

Non mancheranno i prodotti tipici e il legame ferreo con il territorio, vivremo l’esperienza della vendemmia con l’Az. Agr. De Conti e l’evento Musei e Vitigni. Nella quarta domenica del mese torna Trevi da Vivere con le visite guidate al Museo ogni ora e un itinerario degustazione che vi condurrà nelle botteghe dei produttori locali.

A concludere il mese gli eventi legati a Festivol 2022 e per i più piccoli Halloween al Museo, un percorso / gioco da brivido con i Ragazzi del Musical.

Tante iniziative per immergersi a pieno nelle tradizioni e nella storia di Trevi e per vivere insieme questo mese di festa.

IL PROGRAMMA

Sabato 1 Ottobre

Ore 11:00: Musei e Vitigni. Visita Guidata al Museo + Esperienza di Vendemmia al vitigno dell’Az. Agr. De Conti.

Ore 16:00 – Scorci medievali – Passeggiata tra le vie del centro storico: Chiesa di San Francesco, Case Medievali, Sant’Emiliano, Arco del Mostaccio, la Bifora.

Domenica 2 ottobre

Ore 11:00: Trebiae, un Municipio Romano attraversato dal Clitunno

Ore 11:00: Nonno raccontami la raccolta dell’oliva

Ore 16:00 – Laboratorio di Xilografia: i simboli del palio dei terzieri

(Laboratorio per bambini)

Sabato 8 Ottobre

Ore 16:00: La Santa tra gli Ulivi – Passeggiata attraverso la Fascia Olivata con destinazione la Chiesa di Santa Caterina

Domenica 9 ottobre

Ore 11:00: La Pittura nel Medioevo tra le botteghe Spoletine e Folignate

F@MU 2022, Famiglie al Museo – Diversi ma uguali

Ore 10:30 – Diversi, uguali o custodi di tradizioni?

Visita Guidata al Museo della Civiltà dell’Ulivo.

Ore 11:30 – Laboratorio di Xilografia: i simboli del palio dei terzieri

Realizzazione attraverso la stampa xilografica dei simboli dei terzieri che gareggiano al Palio. Spiegazione della tecnica xilografica, incisione e stampa con antico torchio.

Ore 15:30 – Identità. Scopriamo le firme degli artisti

Visita / gioco al Chiostro e in Pinacoteca alla ricerca delle firme degli artisti.

Ore 16:30 – Io come ti vedo. Laboratorio di pittura sul ritratto

Laboratorio di pittura

Ore 21:00: 100 anni di Pasolini. Musiche eseguite dai Cantori di Cannaiola, coro della città di Trevi, diretti dal maestro Mauro Presazzi | Voce Narrante: Carlo Roberto Patrini

Sabato 15 Ottobre

Ore 16:00: Il percorso della Sfida – La passeggiata ripercorre il tragitto della “Corsa dei Carri” da Porta Nuova, passando per le mura Tardo Antiche della città e Villa Fabri, fino ad arrivare in piazza Mazzini cuore della città

Domenica 16 ottobre

Ore 11:00: Il 1500 di Trevi, l’arte della rinascita

Domenica 16 Ottobre

Ore 16:00 – Laboratorio del Palio (Laboratorio per bambini)

Sabato 22 Ottobre

Ore 11:00: Musei e Vitigni. Visita Guidata al Museo + Esperienza di Vendemmia al vitigno dell’Az. Agr. De Conti.

Ore 16:00: La Piaggia di Trevi: I Monasteri Femminili – La passeggiata condurrà alla Piaggia di Trevi e farà tappa alla chiesa di Santa Lucia, Santa Croce e Santa Chiara

Domenica 23 ottobre

Trevi da Vivere: Visite Guidate al Museo tutto il giorno + Itinerario degustazione

Ore 11:00: La Nobiltà Trevana e i Valenti

Ore 16:00 – Laboratorio di Pittura – Realizza il Tuo Palio (Laboratorio per bambini)

Sabato 29 ottobre – FESTIVOL 2022

Ore 11:00 – Una Santa tra gli Ulivi

Passeggiata tra gli ulivi. Percorso: Complesso Museale di San Francesco – Villa Fabri – chiesa di Santa Caterina

Ore 16:00 – La Fascia Olivata, una cartolina da Trevi

Laboratorio di stampa xilografica per tutta la famiglia.

HALLOWEEN AL MUSEO

Percorso / gioco da brivido con i Ragazzi del Musical

15:00 – 18:00

Domenica 30 ottobre – FESTIVOL 2022

Ore 11:00: L’ulivo. Tradizioni e racconti, un passaparola generazionale

Ore 11:00 – Tra territorio e arte: la Fascia Olivata da Villa Fabri alla Madonna delle Lagrime

Passeggiata tra gli ulivi. Percorso: Complesso Museale di San Francesco – Villa Fabri – Madonna delle Lagrime

Ore 16:00 – L’olio tra i secoli. Vi raccontiamo la nostra tradizione millenaria

Visita Guidata al Museo della Civiltà dell’Ulivo.

HALLOWEEN AL MUSEO

Percorso / gioco da brivido con i Ragazzi del Musical

10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

