Perugia, 30 set.tembre 2022 – La Regione Umbria prosegue lo sviluppo di sistemi finalizzati alla transizione digitale, grazie all’attivazione del nuovo servizio di notifica su App IO degli appuntamenti delle prestazioni sanitarie: lo comunica il Direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo.

Il servizio attivo da qualche giorno, invia gratuitamente al cittadino che prenota una prestazione sanitaria con il sistema regionale CUP, un messaggio di notifica con i seguenti dati: codice fiscale della persona per cui è stata fatta la prenotazione, data e ora dell’appuntamento, luogo e informazioni utili per la gestione della prenotazione.

Potranno fruire del servizio tutti i cittadini maggiorenni che hanno la residenza sanitaria in Umbria ed in possesso di SPID.

La Regione, in virtù del lavoro portato avanti dagli specialisti di PuntoZero Scarl, punta a favorire l’adesione dei cittadini all’ecosistema dei servizi digitali per la sanità attraverso l’utilizzo dell’APP IO, anche per ridurre il fenomeno delle prestazioni sanitarie prenotate e non eseguite, attraverso l’invio di notifiche contenenti tutte le informazioni utili all’adempimento o all’annullamento delle prestazioni stesse.

Dal lancio di App IO, circa due anni fa, sono circa 31 milioni i download effettuati dai cittadini italiani, a testimonianza di un suo utilizzo sempre più significativo e consapevole.

Tale dato conferma la bontà della scelta della Regione Umbria di affidarsi ad uno strumento in grado di raggiungere in maniera efficace, capillare e gratuita, buona parte della popolazione adulta.

La stima dei potenziali fruitori di App IO in Umbria, basata sull’attivazione di SPID, è di circa 200.000 cittadini ed è in continua crescita.

Per i cittadini umbri, da dicembre 2021 è attivo il servizio “Campagna vaccinazione contro Covid-19” che, per aumentare l’adesione, fornisce messaggi di sensibilizzazione sulla campagna di vaccinazione Covid-19 e invia notifiche con informazioni su luogo, data e ora di vaccinazione.

A breve la Regione Umbria renderà disponibili altri due servizi su App IO, legati alla sanità digitale: la notifica dei pagamenti del ticket delle prestazioni sanitarie e la notifica della disponibilità dei referti di esami diagnostici sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Informazioni più dettagliate sull’App IO e su altri servizi della sanità digitale sono disponibili nel Portale Salute della Regione Umbria https://salute.regione.umbria.it/cms/

