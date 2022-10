Perugia, 1 ottobre 2022 – I fumi tossici e i rumori dei vecchi locomotori della ex FCU Centrale Umbra approdano nei canali di Mediaset. Infatti una troupe di Rete 4 per la trasmissione “Fuori dal coro” di Mario Giordano, proporrà un servizio sui problemi acustici e ambientali che le vecchie locomotive creano soprattutto a chi abita di fronte alla stazione e a ridosso del 4° e 5° binario dove sostano, arrivano e partono i vecchi e superati locomotori che per un corretto funzionamento dell’impianto frenante devono essere accesi prima di partie, sin dalle 4.50/5.00, per circa 5’ minuti: sembra una favola nell’era della tecnologia. Ma purtroppo è così e Mario Giordano ha inviato una troupe guidata da Alessandro Filippelli per mettere a fuoco questa incresciosa e disattesa situazione: sensibili le istituzioni a chi viaggia attualmente su questi treni (tre, quattro persone da detta degli intervistati) e non per coloro costretti a respirare tutto il giorno i fumi tossici e a sopportare i rumori di motori diesel antiquati.

