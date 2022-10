Città di Castello, 2 ottobre 2022 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti in via Dei Pini dove era stata segnalata una persona anziana disorientata e in difficoltà.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, classe 1942, che, avvicinato dai poliziotti, preoccupato, ha riferito di non riuscire a ricordare dove aveva parcheggiato la propria auto.

Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno acquisito tutti gli elementi descrittivi utili al riconoscimento del veicolo e hanno avviato le ricerche. Rintracciata l’auto, hanno informato l’80enne e un suo parente del ritrovamento.

L’anziano, sollevato nel sentire la buona notizia, ha quindi ringraziato gli agenti per l’aiuto e la professionalità dimostrata.

Gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, oltre a svolgere le ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati, svolgono un’importante funzione di soccorso pubblico, intervenendo – sia su chiamata, sia d’iniziativa – per prestare aiuto alle persone in difficoltà.

