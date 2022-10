Terni, 2 ottobre 2022 – Don Carlo Zucchetti (nella foto) torna a “dirigere” la chiesa di San Francesco a Terni. Il sacerdote, nato a Melzo in provincia di Milano, era già stato in passato in questa importante parrocchia. Più segnatamente don Carlo era stato il parroco ed il direttore della basilica ternana intitolata al poverello di Assisi, dal settembre 1998 al settembre 2013.

Successivamente è stato direttore e parroco ad Arezzo dal 2013 al 2017, mentre dal 2017 al 2019 ha svolto il suo ministero a Genova Sampierdarena e negli ultimi tre anni a Roma Sacro Cuore nel quartiere Termini. Insieme a don Carlo torna a San Francesco anche don Piero Lalla, originario di San Giovanni Rotondo, dove nel 1960 ha avuto il grande privilegio di fare il chierichetto a Padre Pio. Don Piero era già stato alcuni anni fa a Terni, presso la chiesa di San Francesco che aveva salutato nel 2014. Successivamente è stato parroco a Ortona (Chieti), presso la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, poi a Roma, nel quartiere Testaccio, presso la Parrocchia di Santa Maria Liberatrice, quindi come Vicario, sempre a Roma, presso la Parrocchia di Santa Maria della Speranza. A Terni assumerà l’incarico di Direttore dell’Oratorio “Don Bosco” e di vice Parroco.

“Sono felicissimo – ha detto don Piero – di essere ritornato fra i giovani ed ancora di più di vivere questa mia nuova esperienza accanto a don Carlo”. Per salutare il ritorno a Terni dei due sacerdoti è stata scelta una data particolarmente significativa: quella del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa festeggia San Francesco. Il programma, in vista della ricorrenza francescana, prevede il Triduo di preparazione, dal 30 settembre al 2 ottobre, tutte le sere, alle 19 presso il Santuario. Lunedì 3 ottobre, alle 21, sempre all’interno della chiesa “Laudi e racconti” in memoria del transito del Poverello di Assisi. Martedì 4 ottobre, alle 19, presso il Santuario, il Vescovo di Terni, Narni e Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, conferirà il mandato al Parroco don Carlo Zucchetti. Seguirà una cena – buffet per tutti i partecipanti.

