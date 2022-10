Partecipano 13 regioni nelle categorie Under 14 e Senior. Organizza l’associazione Wild Horse. La gara nazionale si terrà al centro ippico Horses Le Lame Sporting Club dal 6 all’8 ottobre

Montefalco, 4 ottobre 2022 – Sono 250 i binomi che giovedì 6 ottobre giungeranno a Montefalco per prendere parte, fino a sabato 8 ottobre, alla Coppa delle Regioni di Endurance in programma al centro ippico Horses Le Lame Sporting Club. Tra atleti, tecnici e accompagnatori sono attese oltre mille persone da ogni angolo d’Italia.

Dopo il successo della scorsa edizione, che si è tenuta nel 2021 sempre a Montefalco, anche quest’anno l’associazione sportiva Wild Horse della famiglia Fratini ha voluto riproporre in Umbria, in collaborazione con Le Lame, questo atteso evento di livello nazionale. E come lo scorso anno, a fianco alle categorie Debuttanti, Cen A e Cen B, in gara sabato 8 ottobre, concorreranno anche le categorie Under 14, venerdì 7 ottobre.

A Partecipare alla coppa saranno tredici regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Sicilia, Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino, Umbria, Sardegna e Abruzzo. Il Piemonte detiene il titolo di vincitore 2021 per i Senior e il Lazio quello per gli Under 14.

I percorsi predisposti da Mimmo Fratini si dipaneranno tra gli ulivi e le vigne della splendida Montefalco. Per gli Under 14, un tracciato da 20,1 chilometri per i Debuttanti e da 40,2 chilometri per i Cen. Per i Senior, uno da 26,7 chilometri per i Debuttanti, uno da 53,4 chilometri per Cen A e uno da 80,1 chilometri per i Cen B.

Le gare riservate agli Under 14 si svolgeranno venerdì e quelle riservate ai Senior il sabato. Alle 18 di venerdì è prevista la cerimonia di apertura della Coppa delle Regioni 2022, presentata da Nico Belloni. L’evento si chiuderà sabato alle 17 circa con la cerimonia di premiazione.

