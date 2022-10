Assisi, 7 ottobre 2022 – Sale sul tetto di un’azienda agricola per sistemare le tegole ma, improvvisamente, forse per un malore oppure per una disattenzione, cade e muore. La vittima aveva 73 anni e il tragico incidente sul lavoro si è verificato nella frazione di Rocca Sant’Angelo, pochi chilometri dalla città serafica. I soccorsi sono stati chiamati subito ma quando il medico dell’ambulanza è intervenuto non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Il magistrato ha disposto l’esame autoptico.

(4)