In crisi per via della gelosia ossessiva 58enne aggredisce e minaccia la moglie. Era titolare di 9 fucili, una pistola e 50 cartucce

Perugia, 8 ottobre 2022 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in un’abitazione della città per un’animata lite tra coniugi.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatto con la richiedente che ha riferito che il rapporto con il marito era in crisi per via della gelosia ossessiva di quest’ultimo che, poco prima, l’aveva aggredita fisicamente e minacciata.

La richiedente ha spiegato agenti che il marito era detentore di armi con relativa licenza, motivo per il quale gli agenti lo hanno identificato e sottoposto agli accertamenti di rito. È emerso che il 58enne era titolare di 9 fucili, una pistola e 50 cartucce.

Dalle verifiche nell’abitazione, i poliziotti hanno constatato la presenza di soli due fucili.

Sentito in merito dagli operatori, il 58enne ha spiegato di aver trasferito le restanti armi in una casa in campagna, senza però notiziare l’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Dalla perquisizione nella residenza, gli agenti hanno trovato anche una canna di fucile e 100 cartucce a palla non denunciate all’Autorità e delle quali l’uomo non è riuscito a fornire una motivazione plausibile in merito al possesso.

Per questi motivi, dopo aver reso edotto la donna delle sue facoltà di legge e averla informata della possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza, gli agenti hanno provveduto al ritiro cautelare dei fucili, delle munizioni e della licenza di porto d’arma.

Il 58enne, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa custodia delle stesse. La canna di fucile illecitamente detenuta e le 100 cartucce, invece, sono state sottoposte a sequestro.

Al termine delle attività di rito, l’uomo ha lasciato spontaneamente l’abitazione.

