Perugia, 8 ottobre 2022 – “Altro importante passo avanti nel percorso di recupero della Nuova Monteluce. BNP Paribas ha reso noto lo stato di avanzamento del piano di salvataggio e risanamento presentato lo scorso luglio dalla Presidente Tesei che mira a prorogare la vita del fondo, immettere nuova liquidità grazie all’intervento di Amco-Prelios e terminare così i lavori per recuperare e valorizzare il quartiere perugino.

Nei prossimi giorni depositerò una interrogazione alla Giunta Regionale sul tema”. L’intervento è del consigliere regionale Lega Umbria Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa. “Oggi festeggiamo un nuovo inizio: dall’immobilismo del Partito Democratico e dai 50 milioni di euro di finanza creativa andati in fumo, al risanamento, alla salvezza per un comparto sull’orlo del collasso, e dunque a nuove opportunità di sviluppo per la città – continua – Un punto di svolta fondamentale, frutto di un lavoro intenso e corale di noi tutti, che rappresenta la cartina tornasole del nuovo approccio adottato nei diversi ambiti dalla Regione Umbria e dalla Governatrice Donatella Tesei nell’affrontare le molteplici criticità ereditate dalla sinistra.

Il finanziamento di 12 milioni di euro ottenuto e la risoluzione dei debiti con i fornitori rimasti in attesa da anni – e che ora potranno anche ricandidarsi per le opere da realizzare entro il 2023 – rappresenta un passaggio determinante che permetterà alla Regione Umbria di ragionare anche sulla realizzazione in loco della Casa della Salute. Si apre dunque una doppia possibilità per la città di Perugia e per l’Umbria intera. L’impegno che come Lega abbiamo profuso e seguito sin dai primi passi attraverso gli atti presentati in Consiglio Regionale e un confronto sempre costante con la Governatrice Tesei, ora porta i suoi frutti. Continuerò a vigilare sul proseguimento degli step e nei prossimi giorni presenterò una interrogazione per conoscere e far conoscere ai cittadini, in maniera più puntuale, in che modo si è proceduto e in che modo si procederà per la definitiva chiusura”.

