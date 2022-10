Perugia, 8 ottobre 2022 – Gli eventi straordinari, oltre a quelli normali e periodici sul territorio, servono alla Pro Ponte per avere un dialogo con le istituzioni sensibili per avere il loro sostegno e collaborazione per migliorare l’aspetto di strade, marciapiedi, piazze e zone verdi. Così per le sfilate di Velimna in via Manzoni la manifestazione ha potuto contare sulla Gesenu per lo spostamento momentaneo dei cassonetti della raccolta in zone non interessate al passaggio dei figuranti.

Questa volta c’era da migliorare l’aspetto del marciapiede alberato di via Tramontani, dove ha sede la Pro Ponte: potati alcuni rami dai volontari dell’Associazione, la Gesenu è intervenuta per la raccolta e la pulizia del marciapiede dove è stato trovato “di tutto, di più”: siringhe, bottigliette di vetro e di plastica, un paraurti di un tir, taniche vuote, lattine, cartacce, scatoloni, pezzi di legno, cavi elettrici a dimostrazione della maleducazione di alcuni cittadini che abbandonando materiali fuori dai recipienti e dalle zone preposte alla raccolta creano un danno all’immagine non solo della via, ma di un paese, di una cittadina ormai come Ponte San Giovanni in cui associazioni sociali, culturali, ricreative, sportive si impegnano, con il volontariato dei soci, a rendere più vivibile e accogliente il territorio.

Poi, a causa di una minoranza distratta o maleducata, si crea il degrado, la bruttura che danno l’idea di zone abbandonate a se stesse o abitate da gente incivile. La civiltà degli Etruschi, e noi siamo in territorio etrusco, ricorda il rispetto per l’ambiente che emerge ancora dalle testimonianze lasciate da quel popolo, dalle pitture parietali delle tombe, dalle necropoli e da quanto ci raccontano gli storici e le iscrizioni pervenute fino a noi. La Pro Ponte è sempre in prima linea per far conoscere i tesori e le bellezze del mondo etrusco con le sue manifestazioni che spaziano anche in altre regioni italiane: Toscana, Lazio, Emilia Romagna. E’ tradizionale ormai la partecipazione della Associazione, con i preziosi costumi di Velimna, alla sfilata storica del Natale di Roma e a Tourisma di Firenze.

