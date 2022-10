Spoleto, 8 ottobre 2022 – Nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, ha svolto alcuni controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, dei furti e dello spaccio di stupefacenti.

Il monitoraggio delle pattuglie impiegate si è concentrato, lungo le arterie stradali della città per poi essere esteso capillarmente alle are delle località San Martino in Trignano, San Giovanni di Baiano e San Giacomo.

Il briefing operativo effettuato prima di dare avvio al servizio ha permesso di analizzare e quindi organizzare i controlli in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, senza tralasciare tutte le peculiari caratteristiche del territorio interessato e le criticità che lo contraddistinguono.

Durante il servizio sono stati effettuati alcuni controlli all’interno di quattro esercizi pubblici dove si è proceduto all’identificazione degli avventori ed alle relative verifiche di natura amministrativa per verificare il rispetto delle norme in materia di somministrazione di cibi e bevande e quelle relative alle slot machine.

Sono stati effettuati, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere. Al termine dell’attività sono state identificate 73 persone.

