Bevagna, 10 ottobre 2022 – Se n’è andato in silenzio, nel dolore del suo male incurabile contro il quale ha sempre lottato come un leone. Marco Ambrogioni aveva 57 anni e, per molto tempo è stato il linotpisat della antica tipografia Mancini & Valeri di Foligno. Per me era anche un amico. Con quella voglia di vivere che sembrava inestinguibile, dava questa speranza tutte le volte che, con enormi difficoltà, trovava la forza per regalarci momenti di assoluta allegria anche sui social. Scherzava con il cancro, sorrideva sempre e diceva che bisognava essere forti. Marco un uomogentile, bravo, buona, onesto e altruista.

Qualche anno fa un crudele destino ha bussato alla sua porta e lui ha combattuto fino all’ultimo ma ha perso la sua battaglia contro il male. Lo rivedo alla moviola dei ricordi, mentre batteva sulla tastiera della composizione tipografica meccanica per comporre gli articoli di testo per la Gazzetta di Foligno. Era una tastiera analoga a quella di una macchina da scrivere con 90 tasti che fondeva direttamente una barretta di piombo con incisi i caratteri.

Poi arrivò l’avvento della fotocomposizione e delle tecnologie digitali ha trasformò completamente il mondo della stampa e Marco si adattò subito, tanto che la linotype divenne obsoleta. Un oggetto da museo.

Ti rivedo davanti al computer mentre crei le pagine del settimanale cattolico e altri giornalini; risento la tua voce, mai cupa o arrabbiata e ripesco nei ricordi i momenti più belli.

Avevi il culto degli amici e in ogni prova ti ho sentito sempre accanto. Oggi questo tuo esempio ci resta per conforto.

Purtroppo, sabato hai svoltato l’angolo. Te ne sei andato e mi sono reso conto soltanto oggi, quando è stato celebrato il tuo funerale. Non ci vedremo più, non scherzeremo, non avremo modo di sfruttare la tua saggezza, i tuoi consigli e il tuo modo scanzonato di vivere la vita. Il legame terreno si è spezzato, ma l’amicizia rimarrà per sempre, perché non si possono cancellare esperienze e condivisioni. Ti sei portato via un pezzetto della nostra anima…te la chiederemo indietro quando ci rivedremo. Ogni tanto, se puoi, dacci un’occhiata da lassù, controllaci, posa la tua mano sulle nostre spalle e guidaci.

…e che il viaggio ti sia lieve.

Gilberto Scalabrini

