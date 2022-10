Ultimo round di stagione per lo spoletino che chiude quinto assoluto

Spoleto, 9 ottobre 2022 – L’Italiano Velocità in questo week end di inizio autunno ha vissuto l’ultimo round di stagione. Si sono infatti disputate a Imola le gare numero 11 e 12 del 2022. Esperienza, risultati, emozioni e progetti per il futuro sono il bottino che si porta a casa, in Umbria, il sedicenne Cristian Lolli che per la prima volta quest’anno ha gareggiato con il Team Cecchini in Moto 3.

Nella gara di sabato sono 15 i partenti al via con Lolli schierato in quarta fila. Ancora una volta ottimo start per il numero 29 che in partenza guadagna ben 4 posizioni e si ritrova sesto, piazza che mantiene fino a pochi giri dalla fine quando la sua BeOn 450 scivola al nono posto. Inizia dunque la battaglia per riguadagnare posizioni. All’undicesimo giro è ottavo. Al lap 12 è settimo, poi di nuovo sesto fino a quando, nell’ultimo giro, si aggiudica il quinto posto.

Domenica, in gara 2, l’alfiere del Team Cecchini realizza la miglior partenza di sempre sorpassando ben 6 avversari in un colpo solo; guadagna la quarta posizione già dal via e rimane con i primi fino alla bandiera rossa, decisa dalla Direzione Gara in seguito ad un incidente tra due piloti. Procedura di quick restart e gara accorciata a 12 giri. Lolli riparte alla grande e nuovamente si impone in quarta posizione lottando per il podio. Fino al giro finale rimane con il gruppo dei primi e taglia il traguardo per quinto salvo poi slittare in sesta posizione a causa di un track limit che penalizza lui come altri piloti in gara.

Cristian Lolli: “ Sono molto felice di come abbiamo chiuso il campionato e del risultato raggiunto in una pista difficile come Imola. In classifica generale sono quinto assoluto ed è un buon risultato visto che la stagione è stata anche caratterizzata da un infortunio. Ringrazio tutta la squadra per l’eccellente lavoro svolto, la mia famiglia e gli sponsor che hanno creduto in me in questa bella stagione.”

