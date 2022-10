Foligno, 11 ottobre 2022 – L’UC Foligno e Mattia Proietti Gagliardoni si vestono di rosa dopo la seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross. Grazie alla piazza d’onore ottenuta domenica mattina a Osoppo l’Allievo di II anno originario di Assisi si infatti issato al comando della generale di categoria, centrando l’obiettivo principe di una trasferta in cui ha pure condiviso il podio di giornata col compagno di casacca Giacomo Serangeli.

Falchetti in grande spolvero quindi sul tracciato friulano del Parco del Rivelino, tra i più apprezzati del panorama nazionale sia sotto il profilo tecnico che scenografico. Il fondo secco e compatto invitava gli atleti a una condotta aggressiva sin dallo sparo del via e, in tal senso, la lettura del tandem nerazzurro si è rivelata davvero impeccabile. Proietti Gagliardoni e Serangeli hanno infatti guadagnato la testa appena dopo la partenza dai blocchi, imponendo un ritmo tale da mettere subito alla frusta tutto il serpentone dei partecipanti. L’azione più impetuosa è stata però proprio quella di Proietti Gagliardoni, che ha sfruttato l’inerzia favorevole per seminare, a cavallo tra la 1° e la 2° tornata, tutti gli avversari a eccezione di Mattia Agostinacchio (Guerciotti Development).

Ne è nato quindi un duello di nervi e intensità, dove è entrata in gioco anche la componente astuzia. Nel penultimo giro Agostinacchio è stato infatti lesto nel frenare proprio al culmine del muretto più impervio del tracciato, costringendo il portacolori dell’UC Foligno, in quel momento a ruota del rivale, a mettere piede a terra e a perdere quella manciata di secondi destinata a rimanere tale fino al traguardo. Per il classe 2007 assisano il 2° posto parziale è stato tuttavia decisamente addolcito dal simbolo del primato, unito alla gioia di condividere il podio col compagno, nonché grande amico, Serangeli. Mentre davanti infuriava la lotta per il successo il ternano è stato infatti bravissimo a trovare la giusta velocità di crociera per difendere la 3° moneta, cosa non banale dopo la partenza bruciante di cui si era reso protagonista.

La società folignate può quindi godersi i suoi due “gemelli del gol”, che hanno dimostrato in queste prime uscite nel Ciclocross di poter condurre una stagione di vertice non solo in seno al Giro d’Italia. Rassegna rosa di cui Proietti Gagliardoni andrà a vestire il simbolo del primato dalla manche di domenica prossima a Sant’Elpidio a Mare, dove si presenterà forte di un vantaggio di 9 lunghezze nei confronti della coppia composta da Agostinacchio e Riccardo Da Rios (SS Sanfiorese). Di certo non siamo ancora giunti tuttavia al momento di fare calcoli e, dopo due piazze d’onore di fila, l’intento nelle Marche sarà senza dubbio quello di correre per la vittoria e con lo stesso spirito combattivo palesato a Osoppo.

