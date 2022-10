Trevi, 11 ottobre 2022 – Nel mese di ottobre le iniziative proposte dal Complesso Museale di San Francesco di Trevi e Menti Associate per i più piccoli, hanno come fine primario il gioco legato al tramando di tradizioni e la conoscenza della storia locale. Attraverso due eventi si spiegherà ai più piccoli l’importanza delle rievocazioni storiche che caratterizzano l’ottobre di Trevi, il perchè si svolge in città la Corsa dei Carri e cosa essa rappresenta. Il “Laboratorio del Palio” si incentra infatti sul simbolo della gara, il carro, che viene spinto per ottocento metri da Porta Nuova a Piazza Mazzini, simbolo della ricostruzione e della rinascita della città.

La domenica successiva con “Realizza il tuo Palio” si parlerà dello stendardo che viene consegnato dalla città al terziere vincitore.

Info e prenotazioni a info@museitrevi.it, 0742381628, 3470796571

IL PROGRAMMA

Domenica 16 Ottobre, ore 16:00 – Laboratorio del Palio: Realizzazione di una miniatura del Carro, simbolo della corsa del Palio dei Terzieri.

Domenica 23 Ottobre, ore 16:00 – Laboratorio di Pittura: Realizza il Tuo Palio: Dopo una breve introduzione e spiegazione del Palio, premio che viene consegnato al terziere vincitore della gara, si procederà con la realizzazione di un bozzetto che rappresenti nella fantasia dei partecipanti il premio di un futuro Palio dei Terzieri

