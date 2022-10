Perugia, 11 ottobre 2022 – Regione Umbria, che sostituisce la versione attiva fin dal 2007, entrerà in servizio domani, mercoledì 12 ottobre. Ne dà notizia l’assessore regionale alla Protezione Civile, Enrico Melasecche.

Il portale “Allerta Meteo Umbria” è uno degli strumenti del Sistema di Allertamento regionale. È la fonte ufficiale di informazioni sul rischio meteo-idrogeologico-idraulico ed i conseguenti livelli (codici colore: Verde, Giallo, Arancione e Rosso) di allerta che trasforma la previsione di eventi meteo, di particolare intensità (ad esempio pioggia, temporali, neve), in comunicazioni sui possibili effetti e sulle azioni da attivare a tutela dei cittadini e del territorio.

“Il nuovo portale – afferma l’assessore – propone una intuitiva rappresentazione dello stato di allerta – Oggi e Domani – attraverso cartografia del territorio regionale, dettagliata per zone. La mappa è navigabile in pochi click sia per singolo rischio/fenomeno, sia per comune.

Nell’ottica di rafforzare la preparazione e la consapevolezza dei cittadini, la sezione “Informati e preparati” è rivolta a diffondere la conoscenza sulle corrette norme di comportamento in funzione delle varie tipologie di rischio, attraverso semplici testi e materiale multimediale di supporto”.

Nel sito è possibile trovare tutte le informazioni relative a documenti di allerta, previsioni meteo, dati, news, report post-evento e in caso di eventi particolarmente avversi (Allerta Arancione e Rossa) aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione degli eventi.

Il Portale – realizzato grazie al riuso di un applicativo dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e da ARPA Emilia Romagna – ha visto lo specifico sviluppo, da parte della Regione Umbria, di funzionalità originariamente non presenti, rivolte alla più immediata fruizione.

Il nuovo portale è raggiungibile dalla home page della precedente versione, nonché accessibile direttamente

